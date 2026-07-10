El presidente de Chile, José Antonio Kast, saludó a la presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, tras su victoria electoral, en un contexto en el que la lideresa de Fuerza Popular anuncia los equipos para el periodo de transferencia de mando de cara a la asunción de mando el 28 de julio.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el mandatario chileno que mantuvo una conversación sostenida con la lideresa de Fuerza Popular. “Hoy felicité a la Presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, por su triunfo electoral”.

Hoy felicité a la Presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, por su triunfo electoral. En nuestra conversación reafirmamos el compromiso de fortalecer la histórica amistad entre Chile y Perú, impulsar la Alianza del Pacífico y trabajar coordinadamente para enfrentar el crimen… pic.twitter.com/s4azQCaOsv — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) July 10, 2026

Durante el intercambio de mensajes, Kast Rist expresó explícitamente su intención de “fortalecer la histórica amistad entre Chile y Perú”. El gobernante manifestó que la labor coordinada será fundamental para garantizar el orden interno.

José Antonio Kast y Keiko Fujimori sostuvieron una conversación para expresar sus primeras coordinaciones tras la proclamación de resultados electorales. (Foto: José Antonio Kast)

“En nuestra conversación reafirmamos el compromiso de fortalecer la histórica amistad entre Chile y Perú, impulsar la Alianza del Pacífico y trabajar coordinadamente para enfrentar el crimen organizado, el narcotráfico y la migración irregular”.

Respuesta de Keiko Fujimori

Keiko Fujimori agradeció las “generosas palabras” del presidente chileno y su disposición para el diálogo constructivo. La virtual mandataria peruana subrayó que su administración buscará profundizar los lazos de entendimiento, priorizando acciones que generen beneficios para las poblaciones de ambos países en términos de seguridad nacional y desarrollo económico sostenible.

@PresidenteKast, agradezco su llamada y sus generosas palabras. Confío en que esta nueva etapa nos permitirá seguir impulsando una agenda de entendimiento y colaboración, con especial énfasis en la seguridad, el desarrollo y el bienestar de nuestros pueblos. — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) July 10, 2026

Fujimori Higuchi usó la red social para dirigirse al mandatario del vecino país del sur. “Confío en que esta nueva etapa nos permitirá seguir impulsando una agenda de entendimiento y colaboración, con especial énfasis en la seguridad, el desarrollo y el bienestar de nuestros pueblos”.

Paralelo a este y otros saludos de mandatarios de la región que ha recibido la presidenta electa, los equipos de transferencia dirigidos por Marco Vinelli continúan recibiendo reportes de cada sector para que la nueva gestión tome decisiones con celeridad desde el 28 de julio.