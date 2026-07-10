José Antonio Kast y Keiko Fujimori sostuvieron una conversación para expresar sus primeras coordinaciones tras la proclamación de resultados electorales. (Foto: José Antonio Kast)
José Antonio Kast y Keiko Fujimori sostuvieron una conversación para expresar sus primeras coordinaciones tras la proclamación de resultados electorales. (Foto: José Antonio Kast)
Por Redacción EC

El presidente de Chile, José Antonio Kast, saludó a la presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, tras su victoria electoral, en un contexto en el que la lideresa de Fuerza Popular anuncia los equipos para el periodo de transferencia de mando de cara a la asunción de mando el 28 de julio.

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