Jorge Zapata, presidente de la Confiep, espera celeridad en la tramitación de facultades legislativas. (Foto: GEC)
Jorge Zapata, presidente de la Confiep, espera celeridad en la tramitación de facultades legislativas. (Foto: GEC)
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El presidente de la Confiep, Jorge Zapata, cuestionó en “Siempre a las ocho” con Milagros Leiva la actuación de la bancada Juntos por el Perú, y advirtió la intención de esta agrupación de promover interpelaciones contra los ministros del Poder Ejecutivo en un afán desestabilizador.

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