El presidente de la Confiep, Jorge Zapata, cuestionó en “Siempre a las ocho” con Milagros Leiva la actuación de la bancada Juntos por el Perú, y advirtió la intención de esta agrupación de promover interpelaciones contra los ministros del Poder Ejecutivo en un afán desestabilizador.

Zapata mostró su rechazo a las mociones de interpelación impulsadas por la oposición específicamente desde Juntos por el Perú, el dirigente gremial aseveró: “Ellos están apostando a desestabilizar sin ninguna duda”.

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Juntos por el Perú presentó y luego retiró una moción de interpelación contra el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, debido a la pérdida de firmas reglamentarias para su admisión. Sin embargo, mantienen vigente una moción similar contra el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde.

Jorge Zapata confía en que los intentos de interpelación no prosperarán en el fuero legislativo. “No lo van a lograr porque hay muchos más peruanos de buena fe que quieren que el país salga adelante”.

“Hay que pedirle a los políticos y congresistas sobre todo responsabilidad, no podemos entrar en un Gobierno de nuevo con estos cambios permanentes y esta inestabilidad que le hace mucho daño al país”, aseveró.

Asimismo, el dirigente defendió la idoneidad del primer equipo ministerial de la gestión presidencial de Keiko Fujimori. “Hay un buen gabinete; algunos ministros a alguna gente no le gustarán, otros criticarán, pero no podemos dejar contentos a todos”.

Confiep espera celeridad en pedido de facultades

El titular de la Confiep abordó el pedido de facultades legislativas que elabora el Consejo de Ministros y espera que sea un paso fundamental para destrabar proyectos y enfrentar la inestabilidad que afecta el desarrollo nacional.

Zapata expresó su expectativa de que el documento final llegue pronto al Parlamento para su debate formal. “Esa parte es muy importante; ese es un hito para este gobierno”.