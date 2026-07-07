Presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, (Presidencia de Guatemala / EFE)
Presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, (Presidencia de Guatemala / EFE)
/ Presidencia de Guatemala
Por Redacción EC

La presidenta electa, Keiko Fujimori, recibió una llamada telefónica del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, quien la felicitó por su triunfo en las elecciones presidenciales y manifestó su voluntad de continuar fortaleciendo los vínculos de amistad y cooperación entre ambos países.

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