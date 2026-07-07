La presidenta electa, Keiko Fujimori, recibió una llamada telefónica del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, quien la felicitó por su triunfo en las elecciones presidenciales y manifestó su voluntad de continuar fortaleciendo los vínculos de amistad y cooperación entre ambos países.

La información fue difundida por la Oficina de la Presidenta Electa a través de sus redes sociales, donde se precisó que el mandatario guatemalteco expresó su confianza en que las relaciones bilaterales continúen consolidándose durante el próximo gobierno peruano.

La presidenta electa, Keiko Fujimori, recibió la llamada del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, quien la felicitó por su elección y expresó su confianza en continuar fortaleciendo la tradicional relación de amistad y cooperación entre ambos países. pic.twitter.com/onCXqFWWCU — Oficina de la Presidenta Electa (@ope_peru) July 7, 2026

“Presidenta, felicitaciones, enhorabuena por la victoria electoral, y va a ser un gusto trabajar no solo en nuestras relaciones bilaterales sino poder colaborar en temas regionales e internacionales como ha sido tradición entre nuestros países”, le dijo el mandatario guatemalteco en su llamada.

La comunicación se suma a los saludos enviados por diversos jefes de Estado y de Gobierno a Keiko Fujimori, luego de que fuera proclamada oficialmente como presidenta electa del Perú para el periodo 2026-2031.

En los últimos días los líderes de diferentes le manifestaron su disposición de trabajar conjuntamente con el próximo Gobierno peruano para fortalecer las relaciones diplomáticas y la cooperación bilateral.