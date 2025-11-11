El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, aseguró que no permitirán que otras instituciones, ni siquiera el Poder Judicial del cual proviene por ser juez supremo, se inmiscuyan en el proceso electoral, en alusión a la sala que se niega a acatar el fallo del Tribunal Constitucional por el caso Unidad Popular.

“No vamos a aceptar que otros poderes, inclusive el Poder Judicial a pesar que yo venga de allá, se inmiscuyan y quiebren el trabajo que venimos realizando y las garantías de un proceso ordenado”, señaló este martes ante la prensa.

Burneo fue consultado si se que se ratificaba en todos los términos en la denuncia presentada contra los miembros de la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, la cual tiene a su cargo el caso del partido Unidad Popular y la cual no acató al TC, pese a que este ordenó suspender el proceso.

“Nosotros nos reafirmamos en todas las acciones que venimos realizando en torno a defender el accionar del JNE y el calendario electoral, que no se puede quebrar porque se debilita todo el proceso”, resaltó.

Burneo recordó que en el JNE también son jueces que actúan en materia electoral y que, como tales, sus decisiones son “irrevisables e independientes”.

“No podemos permitir que ningún otro poder del Estado quiebre esa independencia y ese trabajo que venimos realizando porque está en juego la confianza de los ciudadanos y el voto de cada persona. Eso lo vamos a defender hasta el final”, aseguró el titular del JNE.