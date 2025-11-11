El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, aseguró que no permitirán que otras instituciones, ni siquiera el Poder Judicial del cual proviene por ser juez supremo, se inmiscuyan en el proceso electoral, en alusión a la sala que se niega a acatar el fallo del Tribunal Constitucional por el caso Unidad Popular.
“No vamos a aceptar que otros poderes, inclusive el Poder Judicial a pesar que yo venga de allá, se inmiscuyan y quiebren el trabajo que venimos realizando y las garantías de un proceso ordenado”, señaló este martes ante la prensa.
Newsletter Mientras Tanto
LEE: Sala constitucional vuelve a rechazar pedido del JNE para suspender proceso del caso Unidad Popular
Burneo fue consultado si se que se ratificaba en todos los términos en la denuncia presentada contra los miembros de la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, la cual tiene a su cargo el caso del partido Unidad Popular y la cual no acató al TC, pese a que este ordenó suspender el proceso.
“Nosotros nos reafirmamos en todas las acciones que venimos realizando en torno a defender el accionar del JNE y el calendario electoral, que no se puede quebrar porque se debilita todo el proceso”, resaltó.
Burneo recordó que en el JNE también son jueces que actúan en materia electoral y que, como tales, sus decisiones son “irrevisables e independientes”.
“No podemos permitir que ningún otro poder del Estado quiebre esa independencia y ese trabajo que venimos realizando porque está en juego la confianza de los ciudadanos y el voto de cada persona. Eso lo vamos a defender hasta el final”, aseguró el titular del JNE.
TE PUEDE INTERESAR
- Poder Judicial ordena a la JNJ que “cumpla con reponer” a Delia Espinoza como fiscal de la Nación
- JNE solicita al TC hacer cumplir decisión sobre caso del partido Unidad Popular
- Congresista Edwin Martínez presenta denuncia constitucional contra Fernando Rospigliosi por uso de cámara en mitin de FP
- José Jerí cumple un mes en la Presidencia: lo que dejan los primeros 30 días de su gestión y lo que viene para su gobierno
- Betssy Chávez: PJ evalúa este jueves pedido de prisión preventiva contra asilada exministra
Contenido sugerido
Contenido GEC