El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, dijo que si bien todavía no han recibido formalmente ninguna información sobre un posible programa protagonizado por Dina Boluarte, estarán listos para fiscalizar cualquier tipo de vulneración de la neutralidad electoral.

En declaraciones a la prensa, y al ser consultado sobre la evaluación desde el Ejecutivo de implementar un espacio televisivo protagonizado por la jefa de Estado, dijo que hasta el momento considera que este es un “tema especulativo”.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

“No hemos tomado conocimiento formal, no conocemos los detalles. Creo que nadie los conoce. Hasta ahora es un tema especulativo desde el punto de vista del JNE. Todavía no hay nada concreto pero cuando lo haya, de pronto, vamos a través de nuestra área de fiscalización y se van a tomar decisiones en primera instancia a través de los jurados electorales especiales”, precisó.

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, había respondido este miércoles que ese programa era “una de las tantas ideas” que Dina Boluarte había evaluado. Sin embargo, hoy viernes dijo que “esto nunca ha sido un programa”.

"Lo que se intentaba dentro del esquema de trabajo de la presidenta es que pudiera tener cualquier ventana en la que ella pudiera dar algunas expresiones, tal vez una entrevista, quizás unas declaraciones. Acá no estamos hablando de un programa per se y, de hecho, en el marco de la neutralidad electoral, el Gobierno no va a hacer uso de ninguna plataforma que pueda manchar o, por lo menos, se entienda que lo que estamos haciendo es intervenir o afectando la neutralidad electoral”, dijo ante la prensa este 27.

Roberto Burneo aseguró que cualquier tipo de acción que pueda vulnerar la neutralidad y las normas sobre publicidad estatal será verificado para tomar las acciones correspondientes.

“Podemos decir que siempre el JNE está atento a través de su área de fiscalización ante cualquier hecho que pueda vulnerar las normas de neutralidad y publicidad y también recibimos de (la prensa) mucha información que tomamos con mucha seriedad”, explicó.