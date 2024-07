El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, respondió al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien responsabilizó a los jueces de haber demorado en emitir la orden de allanamiento para ingresar a una vivienda en Huancayo donde supuestamente estaba escondido Vladimir Cerrón.

“Solo digo una cosa. No puede la incompetencia de otro sector atribuírsela a nosotros. Nosotros no capturamos personas, eso quiero que sea claro”, respondió este jueves ante la prensa.

Arévalo se pronunció al ser consultado sobre la versión de Santiváñez, quien el miércoles dijo que esta demora de unas cinco horas en conceder un pedido de allanamiento evitó que pudieran intervenir a Cerrón Rojas.

“No fue por un tema de la Policía, ojo, fue por un tema de que la Policía requirió el mandato judicial y este se demoró 5 horas en que nos concedieran el pedido de allanamiento a la casa”, comentó el ministro, al explicar que fue por eso que solo ubicaron a José Bendezú, un allegado a Cerrón y dirigente de Perú Libre, el pasado 15 de junio.

El titular del Poder Judicial replicó que su institución “no puede ni es ningún obstáculo para la captura de cualquier persona”.

“No lo he escuchado al señor ministro. No creo que esa sea una apreciación exacta. El Poder Judicial trabaja y en todo caso, quien se encarga de las capturas es la policía, corresponde al sector Interior. Pero el Poder Judicial no es obstáculo para la captura de cualquier persona que esté requisitoriada”, precisó el juez supremo.

Javier Arévalo, sin embargo, evitó decir con exactitud que la incapacidad para capturar a Vladimir Cerrón debe recaer en el Ministerio del Interior. “Habría que ver pues, si me dice que una persona estaba en un lugar y no lo pudieron capturar, solo digo eso”, fue lo que aseveró.