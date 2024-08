El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, hizo un llamado para que haya unidad entre el Gobierno y el Ministerio Público en la lucha contra la criminalidad, tras varios días de cuestionamientos entre ambas instituciones por la investigación que se ha iniciado contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez.

“Creo que todos debemos estar unidos para luchar contra la criminalidad. No debe haber divorcio entre nadie, sino más bien unidad. En la lucha contra el crimen todos debemos estar unidos, si no no podemos tener una posición coherente y obtener resultados favorables”, señaló.

Arévalo respondió así cuando se le preguntó qué opinaba sobre un “divorcio” entre el Ministerio Público y el Ejecutivo.

Javier Arévalo participó en una campaña de entrega de apoyo en Ticlio Chico, en Villa María del Triunfo.

En los últimos días, se han registrado cuestionamientos desde el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, con el respaldo del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, contra el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena.

Este último ha iniciado indagaciones contra Santiváñez por presunto delito de abuso de autoridad debido a conversaciones que sostuvo con el agente de la Diviac Junior Izquierdo.

Según el fiscal de la Nación, estas críticas se deben a la investigación que inició contra el ministro del Interio. “Nos dicen que somos los enemigos. Buenos, preferimos ser considerados así y no los grandes amigos del ministro, del Ejecutivo o de quienes tenemos la obligación constitucional de investigar”, dijo Villena en RPP este 16 de agosto.