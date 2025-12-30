El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, visitará el Perú durante la quincena de inicio de enero de 2026, según informó el canciller peruano, Hugo de Zela.

Kast mantendrá una reunión con el presidente del Perú, José Jerí en la visita que durará un día. El plan de trabajo incluye diálogos con autoridades y representantes del sector de las empresas.

“Probablemente sea una visita de un día, en la cual está planeado que él sostenga una reunión con el señor presidente (José Jerí), y tal vez con algunas otras autoridades del país, y me imagino también que tendrá interés en conversar con algunos empresarios”, dijo a Andina el ministro De Zela.

La Cancillería gestiona la fecha para la llegada del representante de Chile,. La actividad antecede a la toma de posesión del cargo el 11 de marzo de 2026.

El canciller y Kast conversaron en la semana que pasó durante una escala en el territorio del Perú. En ese momento, Kast confirmó la selección del Perú como destino para los primeros días del 2026.

Sobre la asistencia de Jerí a la ceremonia de asunción del electo mandatario en Chile, el Ministerio de Relaciones Exteriores espera el envío de invitaciones para que se tomen las decisiones correspondientes.