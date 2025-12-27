El presidente de la República, José Jerí, brindó un discurso durante la ceremonia de graduación de oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) en el que aseguró que el Gobierno no se rendirá en la lucha contra la delincuencia a pesar de los obstáculos y los “malos momentos” que puedan surgir en el camino.

“Tenemos el compromiso todos los presentes de encaminar el país hacia la paz y no vamos a claudicar en ello. Vamos a recuperar la tranquilidad de nuestro país y, pese a los momentos grises, a los malos momentos que podamos pasar y que seguramente pasaremos, no vamos a claudicar, no vamos a perder contra la delincuencia cueste lo que cueste”, comentó.

El presidente participó en la ceremonia de graduación de oficiales de la PNP promoción 2026 en la Escuela de Educación Superior Técnico profesional, Alipio Ponce Vásquez, en el distrito de Puente Piedra, este 27 de diciembre, acompañado por funcionarios como el ministro del Interior, Vicente Tiburcio.

Desde ahí, Jerí aseguró que el Gobierno tiene prioridad de combatir el principal problema del país y que en eso los agentes del orden tienen un papel determinante y fundamental.

Por esto, aseguró que el Ejecutivo mejorará las condiciones de la institución y cambiando “lo malo que nos han dejado”, expresando su respaldo pleno a la PNP y asegurando que en los próximos días anunciarán medidas concretas para combatir la criminalidad.

“Con errores y aciertos, seguiremos en esta lucha en forma incansable”, insistió el presidente, quien luego mencionó que la policía tendrá un papel protagónico.

“Todos estamos seguros y confiados del rol protagónico que tendrán en adelante y que vamos a anunciar en los próximos días que van a tener ya como egresados de la escuela en su rol en la policía”, dijo.