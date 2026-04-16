El presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo, solicitó ante el pleno del Congreso el voto de confianza, con un discurso en el que subrayó que la transición democrática constituye uno de los tres ejes centrales de su gestión, junto a la seguridad ciudadana y la continuidad económica.

Durante su intervención, el jefe del Gabinete Ministerial enfatizó que el objetivo principal de este eje es garantizar que el proceso de transferencia de mando se realice de forma ordenada y sin interrupciones.

Según el primer ministro, el Ejecutivo busca asegurar que toda la información institucional sea entregada oportunamente a la administración entrante, priorizando los intereses del Estado sobre el gobierno de turno.

“Nuestra gestión busca asegurar que el proceso de transición democrática, no tenga discontinuidades, que toda la información del Poder Ejecutivo sea ofrecida oportunamente al siguiente Gobierno, y que actuemos pensando en el Estado y no solo en el Gobierno de turno”, expresó.

Luis Enrique Arroyo, presidente del Consejo de Ministros, pidió el voto de confianza ante el pleno del Congreso por primera vez en el gobierno de Balcázar. (Foto: Mario Zapata / @photo.gec)

Luis Enrique Arroyo, presidente del Consejo de Ministros, pidió el voto de confianza ante el pleno del Congreso por primera vez en el gobierno de Balcázar. (Foto: Mario Zapata / @photo.gec)

Respecto al proceso electoral de 2026, el titular de la PCM informó sobre las acciones de seguridad y logística implementadas para proteger el derecho al sufragio. Detalló que, durante la primera vuelta, se desplegaron más de 48,000 efectivos de las Fuerzas Armadas y 61,000 de la Policía Nacional, además de facilitar el voto de los peruanos en el exterior a través de la Cancillería.

Arroyo también abordó la respuesta gubernamental ante las fallas logísticas ocurridas el pasado 12 de abril. Recordó que se emitió el Decreto Supremo 053-2026-PCM para instruir a las entidades del Poder Ejecutivo a atender con prioridad los requerimientos de las autoridades electorales, permitiendo que los ciudadanos afectados pudieran votar en horarios extraordinarios.

Asimismo, el primer ministro hizo un llamado al diálogo político para asegurar la continuidad de los proyectos de desarrollo e infraestructura regional. En ese sentido, anunció que su gestión entregará al próximo gobierno una hoja de ruta que incluye 76 proyectos de inversión bajo la modalidad de asociación público-privada, valorados en más de 80 mil millones de dólares.

“Solicito que la representación nacional nos permita demostrar que la democracia es sinónimo de estabilidad, realizar una transición ordenada y entregar al próximo gobierno un país enrumbado hacia el progreso”, acotó el premier.

Al finalizar el discurso, Arroyo solicitó el respaldo de la representación nacional para consolidar un entorno de estabilidad institucional. El jefe del Gabinete concluyó que su administración busca entregar, al finalizar su mandato el 27 de julio de 2026, un país con un sistema democrático fortalecido y enrumbado hacia el progreso económico.