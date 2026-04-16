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Luis Enrique Arroyo, presidente del Consejo de Ministros, pidió el voto de confianza ante el pleno del Congreso por primera vez en el gobierno de Balcázar. (Foto: Mario Zapata / @photo.gec)
Luis Enrique Arroyo, presidente del Consejo de Ministros, pidió el voto de confianza ante el pleno del Congreso por primera vez en el gobierno de Balcázar. (Foto: Mario Zapata / @photo.gec)
Por Redacción EC

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo, solicitó ante el pleno del Congreso el voto de confianza, con un discurso en el que subrayó que la transición democrática constituye uno de los tres ejes centrales de su gestión, junto a la seguridad ciudadana y la continuidad económica.

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