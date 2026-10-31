Rafael López Aliaga y Carlos Álvarez denunciados por el JNE ante Ministerio Público. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
Rafael López Aliaga y Carlos Álvarez denunciados por el JNE ante Ministerio Público. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
Por Redacción EC

La Procuraduría del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó una denuncia ante la fiscalía de Lurín contra Rafael López Aliaga y Carlos Álvarez por las expresiones ofensivas durante un mitin contra Roberto Burneo. El recurso ingresó al Ministerio Público por los delitos de acoso y coacción.

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