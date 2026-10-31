La Procuraduría del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó una denuncia ante la fiscalía de Lurín contra Rafael López Aliaga y Carlos Álvarez por las expresiones ofensivas durante un mitin contra Roberto Burneo. El recurso ingresó al Ministerio Público por los delitos de acoso y coacción.

Así lo informó el procurador del ente electoral, Ronald Angulo, quien detalló que el documento ingresó ante la fiscalía de turno de Lurín el 30 de octubre. El funcionario señaló que los hechos superan el límite de rechazar una decisión o un acto del JNE. Asimismo, precisó que las frases buscaron “condicionar un pronunciamiento” del magistrado.

“Consideramos que se habría incurrido en los tipos penales denunciados debido a que se han extralimitado en cuanto al límite de cuestionar o no estar de acuerdo con una decisión electoral o un acto administrativo del presidente del JNE como miembro titular del organismo electoral. Las expresiones tienen una connotación degradante en cuanto a su persona de connotación sexual, y además tratarían de condicionar un pronunciamiento del referido magistrado”, mencionó en un video publicado por el JNE.

#LoÚltimo | Procurador público del JNE, Ronald Angulo, informó que hoy presentó ante el Ministerio Público una denuncia por los delitos de acoso y coacción contra los señores Rafael López Aliaga y Carlos Álvarez. https://t.co/yEWaMWTpHy — JNE Perú (@JNE_Peru) October 31, 2026

Los hechos ocurrieron el 24 de octubre durante un mitin en Lurín. En esa actividad, Carlos Álvarez pronunció frases agraviantes contra Roberto Burneo que reiteraron dichos que difundió en abril Rafael López Aliaga. .

JNE rechaza expresiones de Carlos Álvarez y Rafael López Aliaga en Lurín

El 28 de octubre, el JNE difundió un comunicado donde rechazó las intervenciones de Carlos Álvarez contra su presidente Roberto Burneo. El documento sostuvo que la discrepancia en la política no justifica “los agravios personales ni las expresiones que atentan contra la dignidad”. El organismo remarcó que estos hechos contribuyen a “deteriorar el debate público”.

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La institución trasladó los antecedentes al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público. El organismo solicitó que cada entidad evalúe los hechos según sus competencias. Ahí, el JNE adelantó que había encargado a su procuraduría el inicio de “las acciones legales pertinentes”.