Hace unos días, la fiscalía logró que el Poder Judicial dictara una orden de impedimento de salida del país por 18 meses contra el estudiante universitario.

Silva Villegas, como se recuerda, es investigado por los presuntos delitos de organización criminal, colusión agravada, tráfico de influencias y lavado de activos, entre otros.

La fiscalía lo señala como uno de los principales colaboradores del expresidente Pedro Castillo y por tanto habría participado en la red de corrupción que operó en el gobierno pasado.

La fiscalía sostiene que, como máxima autoridad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Silva Villegas habría dirigido la designación de funcionarios en dicha cartera a fin de direccionar la licitación de diversas obras. Una de ellas, la construcción del Puente Vehicular Tarata (Región San Martín) que fue licitada al Consorcio Puente Tarata III, valorizado en S/343 millones.

Fue precisamente por dichos actos irregulares que, según la fiscalía, Silva Villegas habría recibido diversas sumas de dinero. Como los más de S/100 mil que le habría entregado el empresario Zamir Villaverde, según la propia confesión de este último .

Dicho dinero, postula la fiscalía, habría sido entregado por Silva Villegas a sus familiares, entre ellos su hijo.













¿Cuál es la situación de su hijo?

La primera en ser incluida en las pesquisas fue Norma Lola Sánchez, expareja de Silva, a quien la fiscalía detectó que el exministro había transferido sumas de dinero -hasta en siete oportunidades- entre noviembre del 2021 a junio del 2022, por la suma de S/ 79 mil 300.





Sin embargo, de los reportes bancarios se entableció que en noviembre del 2021, luego de recibir la primera suma de dinero por S/30 mil, Sánchez Córdova realizó la amortización de un préstamo sacado en un banco local en el 2018, por la suma de S/50.

Los investigadores del Ministerio Público obtuvieron información bancaria de que los S/50 mil habían sido abonados en efectivo; y que además, los S/30 mil permanecían en la cuenta bancaria de la investigada.

Ficha Sunarp sobre la titularidad de un vehículo del año 2023 comprando por el hijo del exministro Juan Silva Villehas, Juan Carlos Silva Villegas





No era el único familiar que había realizado pagos en efectivo y por miles de soles. Jhean Carlos Silva Sánchez, de 28 años e hijo mayor del prófugo exministro, adquirió a mitad del año pasado una camioneta nueva, valorizada en US$17 mil 400 y del año 2023 .

Según el Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) la adquisición del vehículo, marca Geely de color dorado, fue “al contado”.

Por tanto, la fiscalía sostiene que el exministro Silva Villegas no solo le habría proporcionado “dinero ilícito” a su expareja para que cancele sus créditos bancarios; sino que también “habría realizado presuntos actos de lavado de activos a través de su hijo” Jhean Carlos Silva.

Ficha registral sobre la titularidad de un vehículo del año 2023 comprando al contado por el hijo del exministro Juan Silva Villehas, Juan Carlos Silva Villegas





Este es el modelo de vehículo que adquirió Jhean Carlos Silva Sánchez, hijo del exministro Juan Silva.





Y es que, en la investigación se determinó que el estudiante universitario aún seguiría viviendo en la casa de sus progenitores y “no habría establecido cómo es que habría procedido a la adquisión de un vehículo” que al cambio de moneda nacional le costó la suma de S/63 mil.

“Suma de dinero que, a consideración de la fiscalía, no resulta compatible con su edad, ni con los ingresos que este percibiría; por lo que desde su óptica estaría vinculado a presuntos actos de conversión y transferencia como testaferro de su progenitor Juan Francisco Silva Villegas”, sostiene la fiscalía como tesis.

Por todo ello, el hijo del exministro viene siendo investigado por los presunto de delito de lavado de activos , en su modalidad de transferencia y ocultamiento, de los fondos maculados provenientes de delito de corrupción que habría realizado Silva Villegas.

Constituyeron empresa

El 5 de mayo del 2022, con el exministro Juan Silva ya investigado, sus hijos Jhean Carlos Silva Sánchez y Keiko Thalía Silva Sánchez, así como Norma Sánchez Córdova y otras dos personas constituyeron la empresa “Asociación Educativa Sin Fines de Lucro Mariátegui”.

Según la ficha registral, dicha entidad tendría como fines promover la creación de servicios educativos en los diferentes niveles y modalidades: escolarizada y no escolarizada (inicial, primaria y secundaria).

También implicaría la realización de toda clase de actividades y eventos educativos, culturales, deportivos y artísticos, entre otros.

Hasta el momento, dicha empresa no ha realizado contratos con el Estado según el reporte de proveedores del Estado.









“No puede entregarse alguien que no ha cometido delito”

En diálogo con El Comercio, el abogado Jorge Castro rechazó que el dinero con el que su patrocinado, Jhean Carlos Silva Sánchez, compró el vehículo haya sido entregado por su padre Juan Silva.

“El dinero con el que se ha comprado el auto es producto de un pandero en el que estuvo desde el 2017″, aseguró sobre la compra del vehículo de S/63 mil.

Castro, quien también ha asumido la defensa del exministro Silva, indicó que en las próximas horas enviará sendos documentos a la Congreso y a la Fiscalía de la Nación a fin de refutar las imputaciones. Adelantó que probará que su patrocinado no participó en los presuntos actos de corrupción para la licitación del Puente Tarata.

Aseguró que “no existe” ningún Puente, ni dinero entregado, por tanto no habría ningún delito. Agregó que, según la documentación que ha obtenido, los actos de corrupción en este caso iniciaron antes de que su patrocinado asuma el cargo de ministro en la cartera de Transportes y Comunicaciones y, cuando detectó dichas irregularidades, lo denunció.

Al ser consultado sobre la ubicación de Silva Villegas, quien lleva prófugo desde junio del 2022, indicó que lo desconoce.

“No sé dónde están si está acá o en el extranjero. Solo he sido contactado por su hijo para defenderlo. No sé dónde está, además, una persona que no ha cometido un delito está en su derecho de resguardar su seguridad”, afirmó.