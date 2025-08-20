Martín Calderón
Martín Calderón

¿Protección necesaria o retroceso?: Constitucionalistas opinan sobre fallo del TC que suspende investigaciones a Boluarte
¿Protección necesaria o retroceso?: Constitucionalistas opinan sobre fallo del TC que suspende investigaciones a Boluarte

¿Protección necesaria o retroceso?: Constitucionalistas opinan sobre fallo del TC que suspende investigaciones a Boluarte

El fallo del Tribunal Constitucional (TC) que suspende las investigaciones fiscales contra la presidenta Dina Boluarte mientras dure su mandato dio pie a un intenso debate en el ámbito jurídico y político. La resolución, que interpreta el alcance del artículo 117 de la Constitución, marca un precedente en la relación entre los poderes del Estado y plantea interrogantes sobre el equilibrio entre la inmunidad presidencial y la lucha contra la corrupción.

