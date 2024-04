El abogado de Wilfredo Oscorima, Humberto Abanto, no solo ha negado que su defendido haya regalado algún reloj Rolex a la presidenta Dina Boluarte, sino que también rechazó que le haya prestado estos artículos, versión que contradice directamente lo que dijo la mandataria un día después.

“Respecto a los relojes, debo reconocer que fue una equivocación haber aceptado en calidad de préstamo estos relojes que mi amigo Wilfredo Oscorima, mi ‘wayqui’, mi hermano, me los haya prestado. Quizá en el ánimo de querer representar bien a mi país, me llevaron a aceptar ese préstamo, los cuales ya los he devuelto”, aseguró en un pronunciamiento ante la prensa Dina Boluarte el viernes 5 de abril.

La mandataria dijo que explicó esto ante el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, en el interrogatorio al cual acudió horas antes. “Como esos relojes no son de mi propiedad, no estaba obligada a declararlos en la declaración de bienes y rentas”, aseguró.

Sin embargo, un día antes, en una entrevista a Canal N el jueves 4 de abril, el abogado de Oscorima rechazó que el gobernador de Ayacucho le haya dado algún reloj a la presidenta. Primero, habló específicamente sobre la posibilidad de un regalo, pero luego precisó que tampoco había entregado alguno en calidad de préstamo.

“No, no está admitida”, dijo cuando se le preguntó si había una posibilidad de que Oscorima le haya prestado algún Rolex.

Humberto Abanto, abogado del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, negó que su patrocinado haya prestado o regalado relojes a la presidente Dina Boluarte | Video Canal N

“Lo que digo puntualmente es que, en referencia exclusiva a que él haya regalado algún reloj o pulsera, él me dice que no lo ha hecho”, respondió cuando se le consultó sobre la versión que le dio la autoridad ayacuchana..

Cuando se le pidió esclarecer si es que, en la lógica de que no hubo un regalo podría haber un préstamo, aclaró: “Encerrado en esa lógica le puedo decir que no es la versión que yo tengo del señor Oscorima”. Por tercera vez se le insistió explícitamente a que responda si su defendido le había negado el préstamo y Abanto replicó: “Así es”.

Wilfredo Oscorima también ha rechazado, semanas atrás en una entrevista a “Cuarto Poder”, que el reloj Rolex de oro rosa que compró a mediados del 2023 haya sido adquirido para Dina Boluarte. En esa oportunidad, dijo que había sido un regalo para una familiar suya.

Cuando se le preguntó si le había dado algún Rolex a Dina Bolaurte, Oscorima respondió el 26 de marzo a “Cuarto Poder”: “No es cierto”. “El reloj que yo adquirí el año pasado, no me acuerdo exactamente (la fecha), quizá a mitad de año aproximadamente, no me acuerdo. La compra la hice para regalar a una familiar muy querida”, aseguró sin precisar el nombre de la beneficiaria.

El reloj Rolex que Wilfredo Oscorima mostró en ese reportaje fue el mismo modelo que se le vio en varias oportunidades a Dina Boluarte en eventos oficiales desde junio del 2023, tal y como consignó el reportaje de “La Encerrona”.