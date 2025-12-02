El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, condenó el ataque armado contra Rafael Belaunde Llosa, precandidato presidencial del partido político Libertad Popular, ocurrido en la mañana de este martes en Cerro Azul (Cañete).

“Desde la ONPE condenamos ataque contra un dirigente político que aspira a postular a la Presidencia de la República. Invocamos a todos los actores políticos y a la ciudadanía en general a rechazar la violencia en la campaña electoral”, escribió Corvetto en su cuenta de ‘X’.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

La noticia del ataque a balazos contra Rafael Belaunde Llosa fue dada a conocer por el expresidente del Consejo de Ministros Pedro Cateriano, actual dirigente del partido Libertad Popular, en comunicación con RPP Noticias.

El precandidato presidencial, según detalló Cateriano, se encuentra en buen estado. “Felizmente no han logrado su objetivo los delincuentes (...) Está en Cerro Azul cumpliendo con trámites de ley ante la Policía”, precisó.

Añadió que Belaunde Llosa tiene un emprendimiento cerca de la zona de Cerro Azul donde ocurrió el atentado. “Como cualquier actividad que él realiza, hace trabajos de supervisión de control y este condenable incidente ocurrió el día de hoy”, comentó.

Video recomendado