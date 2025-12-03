Rafael Belaunde Llosa, precandidato presidencial del partido Libertad Popular, dio detalles del ataque a balazos que sufrió la mañana del martes 2 de diciembre en Cerro Azul y opinó que, sin haber recibido amenazas previas, no estaría vinculado a un tema político.

En una conferencia de prensa que brindó hoy miércoles, un día después del ataque, dio detalles del enfrentamiento a balazos que dejó cuatro impactos de bala en su vehículo, disparos de los cuales salió ileso.

“Yo no pensaría que tiene ninguna vinculación con la política, es un tema de inseguridad ciudadana como el que padecen miles de peruanos todos los días”, señaló ante las preguntas de periodistas desde Lince.

“No quisiera especular si es que esto tiene un carácter político o no. Por eso instruí que no exista nada de publicidad política en este momento. No quiero que se mezcle una cosa con la otra. Todos somos víctimas de la inseguridad ciudadana, es un problema que nos atañe a todos”, reiteró.

Belaunde Llosa expresó su agradecimiento al personal policial que le brindó apoyo, comentó que como parte de las investigaciones Criminalística incautó el arma de fuego que usó para repeler a los atacantes y que todavía tiene en su poder una segunda pistola que está portando al tener licencia para portar armas desde hace 25 años.

“Quienes podemos defendernos, tenemos que ejercer defensa propia. Es un derecho la defensa personal. Quienes podamos organizarnos, defendernos. Yo no voy a pedir nada excepcional, nada distinto. Espero que las pruebas balísticas se puedan realizar prontamente y me devuelvan mi arma”, detalló para luego exhortar a la PNP que siga con las investigaciones.

Rafael Belaunde respondió sobre la posibilidad de que este ataque lo disuada de seguir adelante con su campaña como precandidato presidencial de Libertad Popular: “No. Me tendría que disuadir de seguir llevando adelante mis negocios, de seguir viajando por el Perú. Uno no puede normalizar lo que está pasando en el Perú, creo que tenemos que resistir, tenemos que rebelarnos, que defendernos. Yo creo que hay que apoyar a la policía”.

En esa línea, evitó dar detalles sobre incidentes que ha tenido una empresa privada de su propiedad involucrada en temas de construcción. Solo comentó que se trató de un caso diferente y que por este caso no recibió amenazas o extorsiones relacionadas al terreno donde fue atacado.

“No conozco los acontecimientos del entorno. Podría ser un intento de robo pero no quiero especular (...) Hemos tenido como tienen todos los negocios, problemas de seguridad”, fue lo que replicó.

Rafael Belaunde manifestó que el país vive un problema de inseguridad que afecta a todos, por lo que se deben tomar precauciones y tomar las medidas que estén al alcance de cada uno y ser “más precavidos”, luego de manifestar que no pedirá seguridad al Gobierno. “Si cada peruano que está sometido a estos problemas de inseguridad ciudadana va a pedir garantías, ¿qué resuelve eso?“.

“Ha habido un debilitamiento en el sistema normativo que ata un poco de manos a la PNP para poder atender la violencia y la criminalidad. Yo creo que la policía hace un gran esfuerzo, lo mejor que puede, pero también está limitado por un marco legal por falta de presupuesto y espero que esto ayude a poner atención y enfoque en los cambios que se tienen que hacer”, concluyó.