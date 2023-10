Rafael Correa, expresidente de Ecuador, tuvo una entrevista con uno de los abogados argentinos de Pedro Castillo, a quien cuestionó por haber tomado la decisión de ejecutar un golpe de Estado sin respaldo de ningún artículo de la Constitución, permitiendo así que el Congreso lo destituyera.

“Lanzó un discurso en que anuncia la disolución del Congreso, un gobierno de excepción, el llamado a una asamblea constituyente sin mencionar un artículo constitucional. Él mismo abrió las puertas para ser destituido dando el argumento a esa oposición”, manifestó en un programa que conduce para el medio RT en Español.

En esa conversación, fue Guido Leonardo Croxatto, uno de los abogados argentinos que asumió la defensa de Pedro Castillo a nivel internacional, quien trató de justificar el mensaje a la Nación que dio el exmandatario el 7 de diciembre del 2022 para anunciar su golpe de Estado.

El abogado dijo que Castillo Terrones proviene de un sector que tiene una “profunda desconfianza” por las instituciones y lo victimizó al mencionar que fue objeto de persecución, hostigamiento y discriminación.

“Después me dijo que ‘yo estoy para servir al pueblo, esto es lo que el pueblo pedía. El pueblo no quiere más este Congreso, este Poder Judicial corrupto y racista, el Congreso no quiere más la Constitución de Fujimori y a mí me votaron para cambiar eso’”, explicó.

A pesar de esto, Rafael Correa insistió en que lo que hizo Castillo fue un “salto al vacío” por no tener mayoría en el Congreso ni apoyo popular o de las fuerzas del orden, sin basarse en ningún artículo de la Constitución.

“Tenía que ejercer su derecho a la defensa y en lugar de eso disuelve el Congreso. ¿Qué esperabas que hiciera el Congreso? [...] Sinceramente yo, siendo presidente, después que anuncia que va a disolver el Congreso, lo mínimo que puede esperar es que el Congreso te destituya. Es matar o morir”, aseveró Correa.

Pedro Castillo se encuentra cumpliendo dos órdenes de prisión preventiva en el penal de Barbadillo: una por la investigación por presunta rebelión y conspiración vinculada al golpe de Estado, y otra por presuntos delitos de organización criminal y corrupción durante su gobierno.