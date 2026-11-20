El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, negó haber interrumpido el contacto con el tercer regidor electo de Lima por su partido, Jesús Gálvez, y dijo que es él quien lo mantiene bloqueado en WhatsApp. Sin embargo, justificó su pedido a Gálvez a para que renuncie a su militancia partidaria tras detectar aparentes contradicciones e irregularidades durante el reciente proceso electoral.

“Para empezar, si quiere hablar, que no me bloquee (...) Le hemos enviado un mensaje ahorita y no hay manera que me responda. Le he enviado dos mensajes para hablar justamente y estoy bloqueado por él. Yo no le he bloqueado a él”, dijo este jueves al programa Beto a Saber de Willax TV. Acto siguiente, mostró su celular para mostrar que sus mensajes no eran recibidos por la otra parte.

La declaración de López Aliaga respondió a las declaraciones que dio Gálvez en el programa “Siempre a las 8” de Jimmy Chinchay de El Comercio, en la que el también alcalde de Jesús María afirmó entre lágrimas haber sido apartado del partido mediante un mensaje de texto. En sus comentarios, dijo que se le pidió su renuncia sin oportunidad de dar sus descargos porque, según él, “había varios inconvenientes, hay información tergiversada que le debe haber llegado y que no hemos podido todavía aclarar”.

Entre los argumentos expuestos, el dirigente enfatizó la postulación de Sergio Castromonte, excoordinador de proyectos de la Municipalidad de Jesús María bajo la gestión de Gálvez, a la alcaldía distrital de La Molina por una agrupación política rival. Según detalló López Aliaga, el candidato conocido como “el bombero” constituye un indicio de interferencia y respaldo a una candidatura que compitió de manera directa contra la postulación de Renovación Popular en dicho distrito.

Un segundo cuestionamiento se relacionó con la falta de apoyo proselitista a favor del candidato distrital de Renovación Popular en Jesús María. Pese a que Gálvez ejercía como coordinador oficial del partido en esa jurisdicción, López Aliaga denunció la ausencia total de publicidad en este distrito. “En la distrital no ha habido un solo letrero, ni la cara ni el nombre del señor Lee, y el coordinador era Jesús Gálvez. Entonces le pregunto: ‘¿Por qué no ha habido un solo acto electoral, un solo acto de promoción?’. Cero respuesta, es lo que quiero conversar con él".

Asimismo, López Aliaga informó sobre la revisión en curso de cuatro contratos de iluminación ejecutados durante este año en el distrito de Jesús María. De acuerdo con el dirigente, las prestaciones de dicho servicio registrarían un presunto sobrecosto cercano a $1 millón. “Cuatro contratos que voy a investigar estarían inflados por casi un millón de dólares en Jesús María y que ese dinero habría ido a la campaña en La Molina, del ‘bombero’”.

Finalmente, López Aliaga aseguró que el pedido de renuncia a Gálvez busca facilitar el desarrollo de las investigaciones internas sin incurrir en conflictos de interés. Añadió que la medida preventiva responde a un control de gestión posterior a los comicios para analizar el desempeño en cada circunscripción de la capital.