Rafael López Aliaga: “Por culpa de la corrupción no importaba que la gente demorara la vida en transportarse”

Hay un trabajo largo de dos años para conseguir una donación, que tiene valor en el mercado entre US$500 millones y US$800 millones. Este trabajo no ha sido de un día para otro. Que convenzas a un Estado para hacer donación no es fácil.

—¿No fue irresponsable traer los trenes sin tener listos paraderos y todo lo demás?

¿Irresponsabilidad porque soy responsable al ver que hay un problema? Lima este viene sufriendo por dos temas: la falta de tren desde hace 30 años –estaba pendiente un tren de Chosica a Desamparados–, y estaba pendiente la Prialé. Por culpa de la corrupción no importaba que la gente se muera o que demorara la vida en transportarse.

—El ministro Sandoval ha dicho que usted está pensando en su candidatura presidencial. Que por demagogia y populismo no ha explicado que no hay expedientes técnicos y que no se puede hacer marcha blanca.

Yo respondo sin insultos. Para el ministro de Transportes solo tengo amor. Sobre sus ideas, solo digo que son fatales. Respecto de la sarta de mentiras, me parece que hay desconocimiento absoluto sobre la ley de trenes. La Municipalidad de Lima mal haría en meterse en un tema que no le compete. Si algo conozco es operar trenes. Esta donación de gran envergadura es más grande que todos los trenes que tiene Perú Rail, una empresa que fundé hace años. Un parque trenero necesita un operador nacional o internacional, y yo creo en el mercado. Que gane quien ofrezca menor precio, estándar de calidad, tiene que funcionar con todos los pasajeros sentados y con buen sistema de comunicación. Inicialmente, podemos trenear desde Chosica hasta Desamparados –gente que quiere viajar a Lima–, 10.000 de bajada, 10.000 de subida. Esto para comenzar. La estación de Chosica está funcionando.

—¿Qué pasará si al final el gobierno no lo quiere ayudar?

¡Al diablo si me quieren ayudar o no! Hay un marco jurídico. Existen operadores permitidos que llevan operando en el Perú más de 20 años y podrán participar para ganar la operación.

—Contraloría acaba de decir que el último mantenimiento que han encontrado es del 2002 y no del 2020 como usted dijo. ¿Algo que decirle al contralor?

Al vicecontralor le tengo que decir que es un adelanto de opinión totalmente ilegal y falso.

—¿Funcionará el tren antes de las elecciones o se hará lo imposible para frenar la salida, porque significaría bonos para su candidatura?

No soy candidato a nada. Yo actúo de buena fe para que la gente más oprimida por la corrupción tenga calidad de vida.

Rafael López Aliaga, alcalde de Lima, en entrevista con El Comercio. Foto: GEC / Hugo Pérez / HUGO PEREZ

—¿No sería mejor dar una adenda a la concesión de Olaechea?

¿No sería violar la regla de mercado? Cuando tienes un ‘stock’ tan grande de maquinaria que es propiedad metropolitana no se puede elegir a dedo, así de claro. Y, por otro lado, todo esto gatilla obras por impuestos. En lugar de que vayan todos los impuestos al MEF y ver cómo se reparte la plata de todos los peruanos, hagamos obras. El 90% de lo que se recauda en un mes va a planillas, consultorías, horas de servicio, mermeladas, alquileres, gasto corriente. Ya estoy harto. Aquí en la muni he logrado 50-50. La mitad de lo que recaudamos para inversión, la mitad va a gasto corriente. La misma lógica la tengo para el plan de gobierno.

—Entonces, si usted gana la presidencia impulsará obras por impuestos.

Absolutamente, obras por impuestos. Yo confío mil veces en una empresa privada que trabaja con estándares mundiales. Hazme una represa, un aeropuerto. Dame un triple A mundial que te supervise y que tiene mucho que perder si avala corrupción o mala calidad; te vas a la cárcel. Así funciona el mundo.

—¿Los trenes han demostrado que el peor enemigo de un peruano es otro peruano?

No creo eso. La cantidad de gente que nos agradecen por los trenes es mayor. Ayer hemos inaugurado una losa en La Grama y en la punta del cerro me hablaban de los trenes. Solo decían ‘gracias’. Queremos ir a Chosica en tren, no en un Chosicano aplastados.

—Y los que critican su labor…

Son gente que ha oprimido a la población más vulnerable de Lima durante muchas décadas con su discurso de odio. Eso es lo que predica la izquierda caviar, terruca, asesina, mentirosa y ladrona. Así de claro lo tengo.

—Su teniente alcalde ha aplaudido la posibilidad de verlo en Palacio y lo denunciaron por violar la ley electoral.

Qué raro que solo denuncien a Renovación Popular, ¿no? Aquí hay un doble estándar. Mira nomás lo que pasa en la fiscalía. Lo que ha contado la doctora Norah Córdova me ha dejado horrorizado. Es la primera vez que escucho que alguien valide desde adentro la tremenda corrupción que tiene la fiscalía y el Poder Judicial. Ha dicho que Gustavo Gorriti tiene del pescuezo a todo el mundo, a los fiscales y a los jueces. Lo que ha dicho la fiscal es gravísimo, pero no hay titulares. ¿Por qué se callan todos? La fiscal está indicando de extorsiones con el Caso Cuellos Blancos, que hay un demonio actuando. Gorriti nos agarró de imbéciles. Lo otro que me duele es este chico de izquierda que trabajó aquí, estoy hablando de José Miguel Castro. Lo han matado y ninguno de sus amiguitos de izquierda lo defiende. Nadie sale hablar. No sale el papá, no sale la esposa, no sale el hijo. Nadie habla. ¿A quién le tienen miedo? ¿A quién le tienen pánico?

—¿No le echa la culpa de todo a la izquierda? La derecha también ha sido responsable.

A mí me ataca el presidente de Confiep, de Capeco, de AFIN. Hay una señora de AFIN que tiene afiliado a Odebrecht, a toda la gentita, a todos los corruptos y los aliados, y tiene la desfachatez de atacarme. Esa derecha le ha hecho mucho daño al Perú también. Es la derecha que acepta plata de Odebrecht como el PPC. Esa derecha no me interesa. Yo estoy con la derecha cristiana que gobierna bien, ahorra porque es austera y se dedica a hacer obras para la gente que no tiene.

—¿Cuál considera su mayor logro como alcalde?

Existimos. Hemos sido premiados mundialmente, somos grado de inversión. Tenemos nota 18 sobre 20 para misiones en el Perú. Tenemos triple B++ para misiones internacionales, que es mejor que la República del Perú que solo tiene triple B. ¿Qué hice? Poner candados para que no se roben la plata y lo que factura la muni, que es bastante dinero, vaya a infraestructuras y no se la estén robando. Luego, hemos dado un enfoque: la gente más pobre primero. Por eso vamos a las zonas más angustiadas de Lima para vencer el hambre, la anemia. Hemos logrado ponerle agua a la pobre gente, pero esa parte no la puedo sacar en el presupuesto municipal. He tenido que hacer giras fuera y dentro del Perú, con mi plata, pagando mi hotel, pagando mi avión. Ir y mendigar: no me den plata, quiero bombas, tubos, caños, perforen pozos, regálenme pozos de agua.

—¿Qué ha sido lo más desagradable de su estancia como alcalde?

Que me mientan funcionarios de carrera. Que me digan que le debemos a Graña y Montero por la vía expresa sur S/600 millones y al final es cero. Habían pactado estos delincuentes. Ya no están aquí y yo no pagué un solo mango.

—¿Máximo Franco Béquer ya no está en su partido?

Puede estar inscrito, pero que vaya a algo con nosotros lo niego rotundamente. No va a ser candidato al Senado ni al Parlamento ni nada. Él está muerto de mi parte.

—Si usted fuera presidente, aceptaría que una minera como Poderosa subcontrate a gente que ni siquiera tiene derechos laborales y termine muriendo en socavones.

No. A la minera Poderosa le exigiría que, si le compra mineral a mineros artesanales de la zona –no mineros ilegales–, lo declare. Nosotros pusimos esas condiciones en la ley MAPE, que haya trazabilidad.

—¿Qué haría con los mineros ilegales?

Bala y plomo. Hay que entrar con el Ejército, por ejemplo, a La Pampa, como es posible tanto abuso de niñas en la cara de los policías, del alcalde. ¿De qué estamos hablando? Corrupción al nivel más podrido. Hay que poner orden. Hay que recuperar la ecología, porque están destrozando la selva con tanto mercurio metido.

—¿Por qué esperar a octubre para saber que será candidato presidencial?

Tengo que meditar si voy a ser candidato. Qué pasa si te meten un balazo en el cerebro...

—¿Quién le va a meter un balazo?

Cualquiera. Pasó en Ecuador, ahora en Colombia.

—Vizcarra ha dicho que a usted le faltó planificación técnica en el tema de los trenes.

Para hacer coima me faltó planificación habrá querido decir, ¡tremendo corrupto! Ya le dije ‘genocida’; le he dicho de todo, pero no tiene cuero de chancho sino de lagarto. Está haciendo campaña y no le entran balas, pero allí el jurado no dice nada.

—Fernán Altuve y su sobrino, Phillip Butters, también lo están criticando.

El sobrino sí me duele. Altuve no me duele nada.

—¿Por qué Butters lo ataca tanto?

No sé, pregúntale a él. Yo no le respondo nada, pero sí me ha dolido. Es una persona que he apoyado de distintas maneras, incluso con préstamos para que salga adelante. Yo estaba en la clínica cuando estaba mal, haciendo guardia de varias horas como familiar. ¿Cómo no va a doler?

—Hablemos de los candidatos: Rafael Belaunde Llosa.

Él es caviar al cubo. Está metido con Harvey Colchado, que es parte del equipo de fiscales de Gorriti. Es parte del mismo mecanismo. A mí se me ha caído, yo esperaba más de él.

—¿Keiko sería irresponsable si se vuelve a lanzar a la presidencia?

No soy quién para meterme en la conciencia de nadie.

—¿Qué piensa de la alianza del PPC con Chiabra?

Prefiero no opinar. Tengo amigos, Carlos Neuhaus es muy amigo mío.

—¿Cuál fue su error en la campaña del 2021?

No tener la estructura personal, confiar en el jurado.

—¿Confía en el jurado actual?

No, no confío.

—¿Y cómo va a ir elecciones si no confía en el jurado?

Porque tenemos personeros. Ya viste la elección municipal, tuvimos personeros hasta por demás. A las cuatro de la mañana teníamos las fotos de todas las actas de Lima Metropolitana.

—¿A quién apoyará para presidir la Mesa Directiva del Congreso?

Es una decisión que tiene que tomar la bancada, pero mi opinión es clara: yo tengo una especial relación con el almirante Cueto. Me parece una persona íntegra, preparadísimo, una persona decente, y se necesita alguien así.