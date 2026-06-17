Resumen

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Alejandro Muñante conversó con Milagros Leiva en "Siempre a las 8". (Foto: GEC)
Alejandro Muñante conversó con Milagros Leiva en "Siempre a las 8". (Foto: GEC)
Por Redacción EC

En el podcast “Siempre a las 8” de Milagros Leiva, de El Comercio, el congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) defendió la decisión del excandidato presidencial de su partido, Rafael López Aliaga, de postular como teniente alcalde de Lima en las próximas elecciones regionales y municipales 2026.

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