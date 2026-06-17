En el podcast “Siempre a las 8” de Milagros Leiva, de El Comercio, el congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) defendió la decisión del excandidato presidencial de su partido, Rafael López Aliaga, de postular como teniente alcalde de Lima en las próximas elecciones regionales y municipales 2026.

Indicó que el también exburgomaestre tomó la decisión de no jurar como senador y postular en los comicios de octubre “pensando en lo mejor para el país”, descartando en todo momento que esté detrás del poder.

“Él ha tomado esta decisión pensando en lo mejor para el país. Rafael no está detrás del poder porque sino no hubiese chapado lo que ha logrado. Él ha demostrado hasta el día de hoy que no está detrás del poder”, expresó.

“Hoy está queriendo postular como teniente alcalde porque precisamente su trabajo es más de ejecutor y Lima tiene muchas necesidades que todavía no se han saldado”, agregó el parlamentario.

En ese sentido, remarcó que López Aliaga ya había advertido en su momento que existía la posibilidad de que no asumiera como senador porque su intención en ese momento era generar un “efecto arrastre” de candidatos.

“Yo hubiese deseado particularmente que Rafael nos acompañe como senador, se lo dijimos en su momento, pero también respetamos la decisión porque esto no es una sorpresa, porque cuando se lanzó la plancha presidencial él dijo que iba como senador número 1, pero que había la gran posibilidad de que no juramente. Lo dijo, ya lo había advertido, no es una sorpresa”, aseveró.

Como se recuerda, el último martes 16 el líder de Renovación Popular confirmó que será candidato a teniente alcalde de Lima en las elecciones regionales y municipales de octubre próximo, a menos de un año de haber renunciado al cargo de alcalde de Lima para tentar la Presidencia de la República.

“Voy como teniente alcalde de Lima Metropolitana acompañando al doctor Luis Rubio, el fundador de los Hospitales de la Solidaridad, para completar y mejorar aún más las obras”, dijo en una transmisión en vivo en sus redes sociales.

La postulación como teniente alcalde responde a una limitación legal, ya que el artículo 194 de la Constitución prohíbe la reelección inmediata de alcaldes.