El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anunció que retirará la Medalla de Lima otorgada al presidente de Colombia, Gustavo Petro, en el 2012, durante la gestión de Susana Villarán.
Durante la inauguración de pistas y veredas en el distrito de San Juan de Miraflores, el burgomaestre señaló que Petro “no merece” tal condecoración, razón por la cual se procederá a retirárselo.
“La señora Villarán le dio la Medalla de Lima a este señor. Yo voy a proceder a quitársela, el señor no merece la Medalla de Lima, hay que largarlo de acá”, expresó en su discurso.
Por otro lado, en declaraciones a los periodistas, López Aliaga declaró “persona no grata” a Gustavo Petro y adelantó que solicitará al Concejo Metropolitano el retiro de la condecoración.
“Voy a someterlo al Concejo. Si el Concejo decide así, sí. Yo creo que no merece. Es una persona que nos está insultando, está invadiendo territorio peruano. (Es una) persona no grata. Creo que no merece la Medalla de Lima una persona que nos está insultando todo el tiempo”, declaró a la prensa.
López Aliaga también cuestionó el silencio de la clase política peruana ante las declaraciones del mandatario colombiano, quien desconoce la soberanía peruana sobre la isla Santa Rosa.
“Perú está bajo ataque de las dictaduras de Cuba, Venezuela, Nicaragua y ahora con el payaso de Colombia, que tiene un problema interno y nos quiere tirar una guerra. Pero no hablan nada, los políticos de acá bien callados. Incluso esa gente de izquierda avalando”, subrayó.
Como se recuerda, Susana Villarán entregó la condecoración a Petro Urrego, en ese entonces alcalde de Bogotá, en reconocimiento a su trayectoria política y profesional.
En aquella ocasión, Villarán de la Puente encabezó una ceremonia protocolar en la que se le otorgó la Medalla de la Ciudad y se le declaró Huésped Distinguido de Lima.
