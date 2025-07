El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, criticó la designación de César Sandoval como ministro de Transportes y Comunicaciones y a la presidenta Dina Boluarte por nombrarlo en dicho cargo pese a que, desde su punto de vista, no reúne los requisitos para ocupar esa cartera.

Durante una actividad en Lurigancho-Chosica, el burgomaestre consideró que el titular del MTC “no le ha ganado a nadie” y su único mérito es “ser ayayero” del gobernador regional de La Libertad y fundador de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Asimismo, López Aliaga criticó a la mandataria por nombrar a Sandoval en el MTC, a quien acusó de tener la “consigna política” de paralizar el funcionamiento del tren Lima-Chosica.

“Este señor que ha entrado, Sandoval, ¿qué mérito tiene? ¿A quién le ha ganado? Su único mérito es ser ayayero del señor Acuña, nada más. No hay ningún perfil en su vida ligado a transportes ni comunicaciones. Es un tipo ignorante absolutamente del tema. Si van a estar poniendo ministros así, por favor”, expresó.

“Señora Dina Boluarte, así no se maneja un país. No puede poner a un tipo que no conoce y que viene con una consigna política de parar una obra que es importantísima como primera fase”, agregó.

El alcalde también cuestionó que César Sandoval haya anunciado que el tren Lima-Chosica no funcionará al menos por este año y advirtió que esta decisión afectará a la población de Lima Este.

“Parece que el señor no tiene la más mínima idea, todo lo quiere hacer con el Estado. En mi opinión, lo que quiere es agarrar el material, meterlo en un almacén –como él bien lo ha dicho riéndose, una sonrisita cachosa- para hacer lo que hacen todos los delincuentes, deshuesarlo, para robarse las piezas, meterlo en un almacén. Cinco años dice, con la experiencia que tenemos en Perú, será para que terminen de deshuesar y venderlos por parte”, acotó.

“Se le ve la cola. Por eso le hemos dicho a la señora presidenta: mal cambio. Con el ministro (de Economía, Raúl) Pérez Reyes estamos trabajando bien, tenemos un acuerdo, está firmado de parte nuestra, no lo quiere firmar este nuevo ministro, que en mi opinión entró con una consigna: paraliza todo”, sentenció.

Ministro responde

En su cuenta en “X”, el titular del MTC, César Sandoval, respondió a López Aliaga afirmando que solo dice “mentiras e infamias”.

“El señor López ha declarado que se reunió conmigo tres veces para que se me designe ministro de Estado. Eso es completamente falso. Nunca me reuní con él antes de ser designado ministro de Transportes y Comunicaciones. Que demuestre mi ingreso a la MML y las presuntas reuniones que alude antes que yo sea ministro de Estado”, refirió.

“Sorprende el comportamiento de esta persona que presume ser un firme creyente y, a la vez, adopte una actitud agresiva y llena de mentiras impropias de un seguidor de Dios”, añadió.

Finalmente, Sandoval Pozo adelantó que ante “tamañas mentiras”, se reserva el derecho de entablar contra el burgomaestre las acciones legales correspondientes.

Ante las mentiras e infamias que viene vertiendo el alcalde de Lima en mi contra, afirmo lo siguiente:

1.El señor López ha declarado que se reunió conmigo tres veces para que se me designe ministro de Estado. Eso es completamente falso. Nunca me reuní con él antes de ser… pic.twitter.com/Gt9tYQS53u — César Sandoval Pozo (@CesarSandovalP) July 24, 2025

Pidió cambio del ministro

Las críticas de López Aliaga se produce horas después de que a través de un oficio pidiera a la presidenta Dina Boluarte, que evalúe la permanencia del ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, en el cargo, luego que este último advirtiera que el tren Lima-Chosica no podría ser implementado este año.

En su oficio, el burgomaestre expresa su “enérgico rechazo” a las declaraciones que brindó el ministro Sandoval ante medios de comunicación sobre la imposibilidad de poner en marcha el tren que la gestión de Rafael López Aliaga busca promover.

El alcalde asegura que, pese a las observaciones expresadas por Sandoval, los coches y locomotoras son un “hito histórico” obtenido gracias a la Municipalidad de Lima.

“Hemos sido testigos, que el Ministro de Transportes y Comunicaciones, no solo no ha demostrado no tener conocimiento en la materia, sino también una absoluta falta de voluntad política para sacar adelante este servicio público de transporte urbano de pasajeros con los trenes recientemente donados (...) así como una falta de sensibilidad social para los ciudadanos vulnerables”, manifestó Rafael López Aliaga en la carta a Boluarte.