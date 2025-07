El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, pidió a la presidenta Dina Boluarte, que evalúe la permanencia del ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, en el cargo, luego que este último advirtiera que el tren Lima-Chosica no podría ser implementado este año.

En su oficio, el burgomaestre expresa su “enérgico rechazo” a las declaraciones que brindó el ministro Sandoval ante medios de comunicación sobre la imposibilidad de poner en marcha el tren que la gestión de López Aliaga busca promover.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

El alcalde asegura que, pese a las observaciones expresadas por Sandoval, los coches y locomotoras son un “hito histórico” obtenido gracias a la Municipalidad de Lima.

Rafael López Aliaga pide a Dina Boluarte evaluar permanencia del titular del MTC.

“Hemos sido testigos, que el Ministro de Transportes y Comunicaciones, no solo no ha demostrado no tener conocimiento en la materia, sino también una absoluta falta de voluntad política para sacar adelante este servicio público de transporte urbano de pasajeros con los trenes recientemente donados (...) así como una falta de sensibilidad social para los ciudadanos vulnerables”, expresó Rafael López Aliaga en la carta a Boluarte.

Este martes 22 de junio, César Sandoval dijo que el tren Lima-Chosica no podrá iniciar operaciones este 2025 según las líneas de tiempo planteadas durante la mesa de Trabajo entre la Municipalidad de Lima, el Ministerio de Economía y Finanzas, Sunat, Contraloría y otros sectores.

“La línea de tiempo hay que cumplirlo con los requisitos técnicos. Nadie puede decir que no haya cruces, paraderos, estaciones, ir de un punto a otro sin homologar los rieles”, resaltó. En esa línea, Sandoval puntualizó que tienen que recuperar propiedades al lado del ferrocarril, por lo que no hay condiciones para que este año entre una ‘marcha blanca’ tal y como aseguró Rafael López Aliaga.