Renovación Popular publicó la lista de precandidatos en la plancha presidencial para las elecciones generales del 2026, en la cual figura el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga como postulante a jefe de Estado, y quien anunció que también será candidato al Senado.

En una entrevista publicada en su página de Facebook, López Aliaga confirma que buscará ser elegido como senador para obtener “votos por arrastre” a favor de su partido.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

“Voy a hacerlo para arrastrar votos para que el Senado se me llene d gente por arrastre. Es lo que voy a hacer”, respondió cuando se le preguntó sobre la posibilidad que postule al próximo Congreso bicameral.

Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de no jurar al cargo si no es elegido como presidente. “Ahí ya veré si juro o no juro”, fue lo que comentó.

Mientras tanto, en el portal web del partido político publicó la lista donde figuran los nombres de López Aliaga, la congresista de Renovación Popular y Ramos Malpica, quien fue postulante a regidor provincial de Huanta en Ayacucho por el Partido Popular Cristiano (PPC) en el 2018 sin éxito.

El documento muestra que los nombres de los dos accesitarios de esta plancha presidencial son Roxana Rocha Gallegos, actual regidora de la Municipalidad de Lima; y Alejandro Muñante, otro congresista de Renovación Popular.

Rafael López Aliaga encabeza plancha presidencial de Renovación Popular.

Rafael López Aliaga renunció al cargo de alcalde de Lima para poder ser precandidato a la presidencia de la República por Renovación Popular, decisión por la cual Renzo Reggiardo asumió el puesto a la cabeza de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Renovación Popular también publicó diversas listas de candidatos a senadores y diputados para los comicios del 2026.

En el caso de senadores por Lima, el partido hasta el momento ha dejado dos nombres vacíos para proponer candidatos hombres por designación directa para los números 1 y 3, mientras que los puestos 2 y 4 son ocupados por la congresista Milagros Jáuregui y por Andrea Matías Muñoz de Figueroa.