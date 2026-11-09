Rafael López Aliaga no podrá recibir credenciales como alcalde de Lima tras resolución del JNE. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)
Rafael López Aliaga no podrá recibir credenciales como alcalde de Lima tras resolución del JNE. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)
/ JOE GESAC > JOEL ALONZO
Por Redacción EC

Las bancadas de senadores y diputados de Renovación Popular exigieron al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) respeto al debido proceso y a la voluntad expresada en las urnas, luego de que emitiera una resolución en la que resolvió que los exalcaldes que postularon como primeros regidores no podrán retornar al cargo, que implica directamente a Rafael López Aliaga.

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