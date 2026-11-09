Las bancadas de senadores y diputados de Renovación Popular exigieron al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) respeto al debido proceso y a la voluntad expresada en las urnas, luego de que emitiera una resolución en la que resolvió que los exalcaldes que postularon como primeros regidores no podrán retornar al cargo, que implica directamente a Rafael López Aliaga.

En un comunicado, señalaron que si bien respetan la autonomía y las competencias constitucionales del JNE, expresan su “indignación y preocupación” por una “interpretación” que desde su punto de vista, afecta los derechos de participación política y los principios de legalidad, seguridad jurídica y predictibilidad electoral.

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Asimismo, mencionaron que el artículo 194 de la Constitución Política prohíbe la reelección inmediata de alcaldes y que por tratarse de una restricción a un derecho fundamental, debe interpretarse “de manera estricta”, pues la ley no establece un impedimento expreso para la proclamación o sucesión del primer regidor.

“El JNE conoció este caso desde agosto y, pese a ello, fijó su criterio después de celebradas las elecciones y con el voto en contra de dos de los cinco miembros de su Pleno”, indicaron.

“Exigimos respeto al debido proceso, a la preclusión de las etapas electorales y a la voluntad expresada en las urnas. El JNE no puede reemplazar a los electores y elegir a los alcaldes”, agregaron.

📢 ¡LA VOLUNTAD POPULAR SE RESPETA! La Bacanda se Renovación Popular de Diputados y Senadores rechazan toda interpretación que vulnere la seguridad jurídica y desconozca la voluntad expresada en las urnas. ¡Los votos se respetan! https://t.co/xTxZtiapgg — Renovación Popular (@Renovacion_Peru) November 10, 2026

Finalmente, las bancadas de senadores y diputados de Renovación Popular reafirmaron su pleno respaldo a López Aliaga y a los recursos que su organización política ejercerá conforme a ley.

“Confiamos en que los órganos electorales resuelvan con imparcialidad y debida motivación y mantenemos nuestro compromiso con la gestión de Limay con el trabajo que los vecinos respaldaron en las urnas”, sentenciaron.

Como se recuerda, el último viernes 6 de noviembre el JNE resolvió que aquellos primeros regidores electos que hayan sido alcaldes en el período inmediato anterior no serán proclamados, ni recibirán las credenciales para ejercer la alcaldía durante la nueva gestión 2027-2030.

Ante ello, Jeanette Alonzo, quien postuló como segunda regidora en la lista de Renovación Popular, podría asumir la Alcaldía de Lima en reemplazo de Rafael López Aliaga, que fue candidato a primer regidor.