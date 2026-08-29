El candidato a teniente alcalde de Lima de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, cuestionó la solicitud de delegación de facultades legislativas en seguridad que presentó el Poder Ejecutivo y que consideró necesario que se tomen medidas inmediatas frente a la delincuencia organizada que golpea a Lima.

“Cada día hay seis muertos. Tú no puedes decirle al país que el próximo año recién van a ver resultados, no. Resultados tiene que haber de cortísimo plazo, tiene que notarse esta delegación de facultades y medidas que por decreto de urgencia podrían ser de inmediato”, dijo este sábado en entrevista a RPP.

El Consejo de Ministros entregó al Congreso una propuesta con sesenta y seis requerimientos legislativos en seguridad ciudadana y reactivación económica, con el plazo de 120 días para que el Ejecutivo pueda redactar estas iniciativas específicas en diversos ejes como seguridad ciudadana y fenómeno El Niño.

Frente a este pliego, el dirigente de Renovación Popular dijo que ha detectado vacíos normativos en la propuesta estatal. “Faltan temas, falta el tema de las cárceles, falta el tema de los fiscales sin rostro, falta el tema de los jueces sin rostro, falta el tema de aumentar las penas para violadores, funcionarios corruptos, para sicarios extorsionadores”, señaló el candidato a teniente alcalde.

La organización coordinará una contrapropuesta con sus legisladores en el Parlamento. “El lunes tengo reunión con senadores y en la semana con diputados para afinar el lápiz en lo que es nuestro plan de gobierno y qué podemos sugerir incrementar en delegación de funciones”, precisó López Aliaga.

Rafael López Aliaga sobre Keiko Fujimori

Rafael López Aliaga también comentó el gobierno de Keiko Fujimori a un mes de haber asumido el cargo de presidenta. El exalcalde expresó respeto hacia la jefa de Estado, pero marcó distancia frente al ritmo gradualista de las reformas que ejecuta el gabinete.

“Con la señora presidente a la cual yo respeto mucho le deseo lo mejor por el bien del Perú; pero vamos con el estilo que es distinto al de Renovación, es más gradual, es gradualista, nosotros somos de shock, de una sola”, comentó.