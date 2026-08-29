Por Redacción EC

El candidato a teniente alcalde de Lima de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, cuestionó la solicitud de delegación de facultades legislativas en seguridad que presentó el Poder Ejecutivo y que consideró necesario que se tomen medidas inmediatas frente a la delincuencia organizada que golpea a Lima.

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