El candidato a primer regidor de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, cuestionó la moción de censura presentada por Juntos por el Perú en la Cámara de Diputados, con el respaldo de la bancada Obras, contra el ministro de Interior, César Astudillo.

En entrevista con “Al Final del Día” de Canal N, consideró “una locura” que parte de la oposición esté “petardeando” a un gobierno que no tiene ni 90 días de haber asumido el cargo y adelantó que su bancada no apoyaría dicha moción.

Asimismo, el exalcalde de Lima señaló que la presidenta Keiko Fujimori sí puede “hacer muchísimo” a nivel gerencial si gobernara mediante decretos de urgencia.

“Personalmente me parece una locura estar petardeando a un gobierno que no tiene ni 90 días. Esto todavía no lo he visto con la bancada, pero me adelanto, creo que la bancada va a ser unánime en este tema, que no podemos petardear a un gobierno que recién entra”, expresó.

“Lo que sí no voy a parar de hablar es que vía decreto de urgencia -señora presidente- sí se puede hacer muchísimo y vía gestión gerencial, se puede hacer muchísimo”, agregó.

Como se recuerda, Juntos por el Perú busca censurar a Astudillo “por su manifiesta incapacidad en la conducción del sector y por el agravamiento de la violencia letal en el país”.

Admite llamadas

De otro lado, López Aliaga admitió que llamó al candidato a la Alcaldía de Lima por Fuerza Popular, Samuel Daza, para saber si lo iba a atacar durante el reciente debate municipal organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). No obstante, remarcó que para él el tema ya está superado.

“(Lo llamé) únicamente para saber si me iba a atacar o no. Punto. Si estamos trabajando para darle gobernabilidad a este país y estás hablando con el presidente de un partido que tiene bancada y actúa con las bancadas, entonces quería saber nada más la actitud. Yo me di cuenta, cuando ya no quiso conversar, ok”, subrayó.

“Soy presidente de un partido político, tengo bancada, esa bancada le da soporte al Gobierno. Aquí hay un tema de unidad mental, tú no puedes mandar a un loquito a atacar al presidente de un partido que está peleado para ser alcalde de Lima y, por otro lado, coordinar como si nada pase”, añadió.

El exburgomaestre hizo énfasis en que Daza ha cometido un delito al mostrar conversaciones privadas de WhatsApp sin su autorización y dio detalles del contenido de la llamada que le hizo al postulante del partido fujimorista.

“Básicamente, en resumen: ‘vas a ser coherente con la relación que tenemos de amistad o vas a clavarme un puñal’. Nada más, eso es lo que quería saber. No me contestó. Hubo dos veces que me atacó públicamente, yo le pregunté y me pide disculpas: ‘no, se me fue la voz’. Yo le digo: ‘No te estoy atacando, no estoy tocando a Fuerza Popular, no estoy diciendo nada de ti y de tu partido’”, acotó.

“Dos veces me pide disculpas. Aquí las tengo (las conversaciones), pero tendría que pedirle autorización al caballero para que me permita revelar una conversación entre él y yo. Yo no violo la ley”, sentenció.