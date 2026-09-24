El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, se refirió a la moción de censura presentada contra el ministro del Interior, César Astudillo. (Foto: GEC)
El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, se refirió a la moción de censura presentada contra el ministro del Interior, César Astudillo. (Foto: GEC)
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Por Redacción EC

El candidato a primer regidor de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, cuestionó la moción de censura presentada por Juntos por el Perú en la Cámara de Diputados, con el respaldo de la bancada Obras, contra el ministro de Interior, César Astudillo.

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