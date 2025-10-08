El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se pronunció sobre una posible citación como testigo en el juicio contra la exburgomaestre capitalina Susana Villarán por los aportes de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS entre los años 2013 y 2014, y dijo que si es “invitado”, asistirá “gustoso”.

Tras la entrega de la primera etapa de las obras de la restauración de la iglesia San Carlos, el burgomaestre estimó que el daño causado a la ciudad por los peajes otorgados en la gestión de Villarán de la Puente asciende a aproximadamente U$S3 mil millones.

“Yo me he leído todo ese caso de cabo a rabo. Yo sí quisiera asistir, si me invitan, ojalá pueda asistir porque quiero dar [a conocer] el daño -que evalúo en U$S3 mil millones- contra la población más vulnerable de Lima”, expresó.

“Lo desgraciado que ha sido esto es que ponen peajes en zonas donde la gente no tiene opción. No hay ruta alterna, no hay posibilidad. Ponen justo allí y elevan los peajes de manera indefinida, sin límite, y todo lo facturan para llevárselo al exterior. No hay obra, no hay ninguna infraestructura, no hay ninguna inversión en el Perú”, agregó.

López Aliaga señaló que su intención es exponer los daños causados a la ciudad y que el pedido para presentarse al juicio contra Susana Villarán, en caso de que la fiscalía lo solicite, será sometido a consideración del Concejo Metropolitano.

“Si me invitan yo voy gustoso porque tengo análisis, tengo un PPT para mostrar el daño. Puedo cuantificar el daño, que va a ser la base del sustento, y si no me equivoco lo he sometido al concejo de regidores”, subrayó.

“Va a ser visto en el próximo concejo, vamos a pedir esa aprobación para que el procurador municipal metropolitano pueda hacer esa demanda a nivel local e internacional”, agregó.

Como se recuerda, el fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial del caso Lava Jato, anunció que solicitará que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, declare como testigo en el juicio contra Susana Villarán.

De otro lado, consultado sobre la agresión que sufrió el precandidato presidencial de Avanza País, Phillip Butters, en Puno luego de una entrevista radial, López Aliaga dijo que no tiene problema alguno en visitar esa región.

“Puno es tierra de mis abuelos maternos. Yo he estado en Puno, yo voy a la tierra de mis abuelos como siempre he ido. No tengo problemas. Pero sí, tiene que haber respeto básico. La mitad de mi sangre es de allá”, sentenció.