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Resumen

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Solo el 0,9% separa a López Aliaga de Allison, según el conteo rápido de Datum. La elección en Lima se definirá voto a voto. (Foto: El Comercio)
Solo el 0,9% separa a López Aliaga de Allison, según el conteo rápido de Datum. La elección en Lima se definirá voto a voto. (Foto: El Comercio)
Por Sebastian Ortiz Martínez

Al igual que lo que sucedió con la presidencia de la República en junio último, la alcaldía de Lima se definirá por escaso margen. La distancia que separa a Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y a Francis Allison (Avanza País) es de menos de un punto porcentual. Según el conteo rápido al 100% de Datum Internacional para América Multimedia, el empresario tiene 27,6% de los votos, mientras el burgomaestre de Magdalena, 26,7%. La diferencia es de apenas 0,9%.

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