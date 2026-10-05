Al igual que lo que sucedió con la presidencia de la República en junio último, la alcaldía de Lima se definirá por escaso margen. La distancia que separa a Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y a Francis Allison (Avanza País) es de menos de un punto porcentual. Según el conteo rápido al 100% de Datum Internacional para América Multimedia, el empresario tiene 27,6% de los votos, mientras el burgomaestre de Magdalena, 26,7%. La diferencia es de apenas 0,9%.

Inicialmente, la encuesta a boca de urna de la misma empresa, le dio a López Aliaga una ventaja de seis puntos porcentuales. Cabe precisar que esta tenía un margen de error de 3% para arriba y para abajo, mientras que el conteo rápido, que toma una muestra proporcional de las mesas, solo tiene 1%.

Detrás se ubican los exministros Carlos Bruce (Somos Perú) con 15% y Daniel Urresti (Podemos Perú) con 8,1%. Y los otros postulantes suman en conjunto 22,6%.

Al 39,699% de actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Renovación Popular tenía el 28,520% de los votos, mientras Avanza País, el 27,689%.

En declaraciones a la prensa, Allison dijo que, si los números de Datum son confirmados por la ONPE, él aceptará los resultados, al subrayar que es “un demócrata”. Y antes de conocer el conteo rápido, refirió que, si el JNE le permitió a López Aliaga correr en esta elección, “sería grave” que no le entregue su credencial como alcalde.

“Habiendo más de 130 casos a nivel nacional [de alcalde que postularon a primer regidor] sería un grave error haber dejado participar a esos ciudadanos en esas condiciones para luego decirles que no vale tu candidatura. Eso sería muy malo para la democracia”, manifestó en declaraciones a la prensa en los exteriores de su casa, en Magdalena.

El alcalde de Magdalena dijo que, en su momento, se reunirá personalmente con López Aliaga y lo felicitará por su triunfo. Añadió que se pondrá a su disposición para apoyarlo en su administración en Lima.

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“No soy manco”

Horas antes de la emisión de las cifras del conteo rápido de Datum, López Aliaga agradeció el apoyo que parte de Lima le brindó. También remarcó que la municipalidad capitalina, a diferencia de hace cuatro años, está saneada y tiene una carpeta de proyectos, entre ellos la conclusión de la Vía Expresa Sur, la puesta en marcha del tren Lima-Chosica, la recuperación de la carretera Panamericana Norte, entre otras.

También refirió que, si el JNE no le entrega su credencial como alcalde de Lima, el colegiado estaría incurriendo en “prevaricato”. Agregó que la Constitución, desde su perspectiva, prohíbe a un alcalde postular a la reelección, pero no que pueda ser candidato a teniente alcalde.

“Está prohibido postular, no ser. Yo no estoy postulando a alcalde, no era mi intención ser alcalde”, expresó.

El líder de Renovación Popular remarcó que, en los últimos ocho años (desde que está vigente la prohibición de reelección), el criterio del JNE ha sido permitir que alcaldes asuman el cargo, cuando han postulado a primeros regidores.

López Aliaga evitó adelantar cuál sería su estrategia legal y solo optó por afirmar lo siguiente: “no soy manco”.

En las actividades que realizó durante la jornada electoral, López Aliaga estuvo acompañado por Jeanette Alonzo Contreras, la número 2 de la lista de Renovación Popular y actual regidora metropolitana. (Foto: César Bueno/ El Comercio)

En otro momento, el empresario saludó a Allison, candidato de Avanza País, por “la gran performance” que tuvo en la última semana. “Lo que ha hecho tiene bastante mérito, yo sí quisiera recuperar mi amistad con él y con Samuel Daza (postulante de Fuerza Popular)”, complementó.

López Aliaga y Daza tuvieron un duro enfrentamiento durante el segundo debate organizado por el JNE.

En el programa “Sin Rodeos”, de Panamericana TV, López Aliaga y Allison conversaron y acordaron reunirse este lunes.

“Veámonos mañana, hay que saber pasar la página, has desarrollado un modelo en Magdalena interesante, trabajemos juntos”, indicó López Aliaga.

“Por supuesto, mañana estaré contigo tomando un café, yo soy un hombre dialogante”, respondió Allison.

Más temprano, durante su desayuno electoral en el asentamiento humano Mirador Eterno, en Villa María del Triunfo, Allison recibió de regalo una cabeza de cerdo y dijo “hoy nos lo comemos”. (Foto: Antonio Melgarejo/ El Comercio)

Al cierre de esta edición, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no ha definido si entregará o no la credencial como alcalde de Lima a López Aliaga, si es que resulta ganador. En el segundo escenario, la persona que asumiría el cargo sería Jeanette Alonzo Contreras, la número 2 de la lista de Renovación Popular y actual regidora metropolitana.

Alonzo Contreras, contadora de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (UIGV), es secretaria nacional de Economía y gerenta de Finanzas de Renovación Popular.

En abril último, López Aliaga no pasó a la segunda vuelta de la elección presidencial y denunció fraude, luego de que mesas de votación en Lima sur abrieran tarde por falta de material electoral. Sí fue elegido senador, pero no recogió sus credenciales. Y el JNE le permitió no asumir su curul en la cámara alta del Congreso e inscribir su postulación a teniente alcalde de Lima.

Y, a inicios de agosto, el médico Luis Rubio dimitió por motivos de salud de su candidatura por Renovación Popular a burgomaestre de la capital.

Oponentes de “Porky” cuestionan al JNE

Luego de que se conocieran los primeros resultados, Urresti criticó al JNE y lo calificó de “intrascendente” por no haber definido si López Aliaga podrá asumir o no como alcalde de Lima.

“¿Quién va a ser alcalde de Lima? El JNE, el más intrascendente de los últimos años, porque ha permitido que haya una nebulosa en estas elecciones. Me preocupa la seguridad de Lima, yo no veo a López Aliaga, si le dan las credenciales, haciendo algo por la seguridad ciudadana. Él tuvo su oportunidad y no hizo nada. No creo que haga nada por la seguridad de Lima”, declaró a la prensa a las afueras del local de Podemos Perú.

Bruce, a través de un comunicado, dijo que los resultados electorales “no son los deseados, pero siendo un demócrata, los aceptó con la total confianza en haber dado lo mejor de mí y de mi partido en esta campaña”.

El candidato de Somos Perú reiteró que la elección municipal en Lima ha sido “anómala” y con “un JNE que ha omitido toda responsabilidad que tenía de garantizar unas elecciones limpias”.

“Lamentablemente eso no ha sido posible y deja claro que Lima, que el Perú, todavía tiene mucho que construir en cuanto a garantías jurídicas electorales”, subrayó.

(Foto: Somos Perú)

Previamente, durante su desayuno electoral en Villa María del Triunfo, el candidato de Somos Perú cuestionó al JNE y a su presidente, Roberto Burneo, por no haber aclarado la situación de López Aliaga.

“Estoy decepcionado del accionar del presidente del JNE. Ojalá que deje el cargo pronto. No podemos tener otra elección así. Y ojalá que él no tenga más un cargo de responsabilidad porque ha demostrado que no tiene ninguna voluntad de respetar la Constitución y, por lo tanto, es una persona que no debe ejercer cargo público alguno”, expresó.

(Foto: Jesús Saucedo/ El Comercio)

El actual alcalde de Surco consideró que Burneo ha tenido una actitud “cobarde” por no tomar una decisión antes de las elecciones.

“El presidente del JNE tendrá que responder por qué ha sido tan cobarde y no haber tomado una decisión en su momento. Eso es algo que él tendrá que responder. Por tanto, creo que no es una persona que esté calificada para ejercer cargo público alguno”, remarcó.

Al ser consultado sobre si acudirá al Tribunal Constitucional para presentar un recurso sobre el eventual retorno de López Aliaga a la Municipalidad de Lima, dijo que aún no ha tomado una decisión, aunque subrayó que “todas las opciones están abiertas”. “También pueden ser los tribunales internaciones. Definitivamente tenemos que sancionar a todos los funcionarios que no han tenido la voluntad de haber cumplido con la Constitución [...]”, acotó.

(Con reportes de Martín León y Melissa Flores).