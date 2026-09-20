Rafael Rey negó cualquier desavenencia con la presidente Keiko Fujimori tras su renuncia al cargo de titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el último viernes 18 de setiembre.

En entrevista con “Punto Final”, indicó que hace tres semanas le informó a la propia Fujimori Higuchi y al jefe del Gabinete Ministerial, Luis Galarreta, que se “tenía que ir”, insistiendo en negar discrepancias con ambos.

“Ninguna, absolutamente ninguna (…) No solo no he tenido ninguna desavenencia, pueden preguntarle a la propia presidente y al propio presidente del Consejo de Ministros si no es verdad que hace tres semanas les dije que me tenía que ir”, expresó.

El ahora exministro aseveró que había informado a ambos que la intensidad física que tenía que poner en dicho portafolio le estaba “haciendo daño”.

“Aprovecho para agradecer a todos los que se han interesado en mi salud en los últimos dos días. A raíz de la denuncia algunos han dicho: ‘uy está mal’, entonces han llamado a preguntarme o me han escrito”, subrayó.

“No puedo responderle a todos porque son más de 1.500 personas que me han escrito en las últimas 48 horas. Les agradezco a todos su preocupación. No estoy mal, me voy para evitar estar mal porque esta tensión no podía continuar”, agregó.

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Rey Rey señaló que evidentemente se necesitan los votos en el Senado para la aprobación de las propuestas del Ejecutivo y esa es la razón por la que no ha querido contestar los “insultos y difamaciones” del exalcalde de Lima Rafael López Aliaga.

“Algún medio de comunicación incluso fue con un titular: ‘Keiko Fujimori jala las orejas al ministro de Economía y a Rafael Rey’, cada uno por distintas cosas y a mí por supuestamente haberme peleado con Rafael López Aliaga. Búscame por favor una sola palabra, frase o expresión mía contra Rafael López Aliaga”, manifestó.

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“Keiko Fujimori no me ha jalado ninguna oreja. Por eso me he callado (por ser un aliado en el Senado), justamente por eso y por eso no encontrarás una palabra. Por eso no he querido responder”, añadió.

Finalmente, consultado sobre si será embajador, Rafael Rey señaló: “¿Hay una resolución suprema? Yo no he visto. Hay rumor, yo no comento rumores”.