Rafael Rey se refirió a los motivos que lo llevaron a renunciar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). (Foto: Alessandro Currarino/ El Comercio)
Rafael Rey se refirió a los motivos que lo llevaron a renunciar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). (Foto: Alessandro Currarino/ El Comercio)
Por Redacción EC

Rafael Rey negó cualquier desavenencia con la presidente Keiko Fujimori tras su renuncia al cargo de titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el último viernes 18 de setiembre.

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