Rafael Vela Barba, fiscal suspendido coordinador del Equipo Especial Lava Jato, regresó al Perú desde Estados Unidos la madrugada de hoy miércoles y, ante la prensa, rechazó las acusaciones que hizo Jaime Villanueva sobre presuntas reuniones o coordinaciones para favorecer a Vladimir Cerrón, Dina Boluarte o Perú Libre.

Asimismo, negó haber participado en reuniones con el abogado de Dina Boluarte Óscar Nieves o con la congresista Ruth Luque, de quien dijo que no la conoce.

“Eso es absolutamente falso, no me he reunido nunca con la señora Luque”, respondió cuando se le preguntó si participó en la reunión con Villanueva para supuestamente favorecer a Pedro Castillo y Perú Libre en las investigaciones por lavado de activos.

Cuando se le mencionó que Vladimir Cerrón, desde la clandestinidad, había confirmado dicha cita, Vela insistió en negar los dichos. “El señor Cerrón es un prófugo de la justicia, justamente tiene un mandato de prisión preventiva por la fiscalía de lavado de activos. No conozco al señor Cerrón sino en las audiencias”, recordó.

El fiscal superior, suspendido por decisión de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, aseguró que brindará respuestas ante la prensa pero adelantó sus respuestas calificando todo lo que se le preguntó como falso.

Lo que no descartó es conocer al periodista Gustavo Gorriti pero rechazó que haya realizado coordinaciones con él sobre las investigaciones a su cargo.

“El señor Gorriti es un periodista reputado, lo he conocido como me he reunido con periodistas”, comentó.

En otro momento, negó haber participado en la reunión que Ruth Luque reconoció que ocurrió en su casa con Jaime Villanueva y Cerrón Rojas.

“A la señora Ruth Luque no la conozco, a Gustavo Gorriti lo conozco como todos los periodistas del país que han tenido interés en el caso Lava Jato”, manifestó.

Vela Barba arribó al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez aproximadamente a las 5 a.m. desde Miami, Estados Unidos.

Previamente, el fiscal declaró a El Comercio donde habló más al detalle sobre Jaime Villanueva y rechazó cualquier tipo de beneficio para Dina Boluarte, Perú Libre o alguna coordinación adicional que afecte las investigaciones por lavado de activos o el caso Lava Jato.

Vela señaló que si él hubiera coordinado algún tipo de beneficio para Pedro Castillo con Vladimir Cerrón, la fiscalía de lavado de activos no hubiera allanado los locales de Perú Libre ni la casa del ex gobernador regional de Junín en agosto de 2021, además de pedir el congelamiento de sus cuentas bancarias y la de su madre.

“[Cuando el fiscal Rojas formaliza la investigación de “Los Dinámicos del Centro] había más evidencia contra algunos, Boluarte no era funcionaria del gobierno regional de Junín. El fiscal Rojas estimó que contra Cerrón y otros había un mejor pronóstico [para obtener la prisión preventiva] en el Poder Judicial”, expresó.