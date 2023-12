El suspendido fiscal superior Rafael Vela negó conocer al exministro aprista Hernán Garrido Lecca o ser su amigo, tal como este último lo afirmó, y dijo que solo lo ha visto “en su vida” en dos o tres oportunidades.

En declaraciones a Epicentro TV, indicó que desde su punto de vista, lo que en realidad Garrido Lecca busca es “desenfocar” y generar la posibilidad de “distracción” al lanzar este tipo de informaciones.

“Amigo del señor Garrido Lecca nunca lo he sido, lo debo de haber visto dos o tres veces en mi vida, nunca he tenido una relación social con él. El señor incluso ha dicho que yo era juez contencioso administrativo, nunca en mi vida lo he sido. Toda mi vida he sido juez penal, juez anticorrupción además –para que no se confunda. He sido juez del caso Fujimori y Montesinos tanto en primera como en segunda instancia”, expresó.

“Me parece que lo que está tratando es de desenfocar, de generar algún tipo de información distinta y encontrar en el reflejo de algo distinto la posibilidad de distracción”, agregó.

De otro lado, Rafael Vela narró que en una de las conversaciones que sostuvo con Jaime Villanueva, exasesor de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, este le dijo que debía cuidarse tanto de Garrido Lecca como del abogado José Luis Hauyón y del jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, Antonio Fernández Jerí.

“Me decía: de quien te tienes que cuidar es del señor Fernández Jerí, del señor Hauyón y del señor Garrido Lecca porque ellos son los que están detrás tuyo (sic)”, indicó el suspendido fiscal.

Vela Barba enfatizó que en las conversaciones, Villanueva Barreto le dejó entrever que Patricia Benavides tenía una especie de “deuda” con dichos personajes porque la ayudaron a ser nombrada fiscal suprema.

“Lo que él decía en esas conversaciones es que de quien eventualmente debíamos especular esa oposición y esa permanente influencia negativa con la señora Benavides era más bien de estos señores que habían ayudado a que sea fiscal suprema y que a su vez habían ayudado al señor Fernández Jerí para que sea jefe de la Autoridad Nacional de Control. No me dijo de qué manera, no fue explícito en esa conversación, pero sí me dijo que había como un sentido permanente de deuda de la señora Benavides hacia ellos y por lo tanto le resultaba imposible decirles que no”, sentenció.