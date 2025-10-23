El coordinador del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela Barba, advirtió que el objetivo del nuevo procedimiento disciplinario contra José Domingo Pérez es suspenderlo, y que podría estar vinculado a las acciones de “represalia” luego del fallo del Tribunal Constitucional a favor de Keiko Fujimori.

“Siempre buscamos que la institución se pronuncie en respaldo, pero lejos de que suceda eso, vemos que hemos tomado conocimiento del procedimiento disciplinario de la ANC que tiene como propósito claro buscar suspensiones de los fiscales porque la ANC no puede destituir a un fiscal, pero sí lo puede suspender”, advirtió este jueves.

En declaraciones a RPP y luego que se conozca sobre esta disposición de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público contra Pérez, el fiscal superior precisó que no han recibido algún tipo de respaldo por parte de Tomás Gálvez, fiscal de la Nación interino.

“En estos momento el sistema de justicia está bajo un ataque desde nuestra interpretación con una sentencia que directamente ha fraccionado la independencia de los jueces”, agregó en alusión al fallo del TC a favor de Keiko Fujimori y Fuerza Popular.

Específicamente sobre esta última resolución que anuló el proceso por el caso Cocteles, Rafael Vela dijo resaltó que coincide el nuevo proceso contra José Domingo Pérez con los anuncios que hizo Fujimori en su conferencia de prensa sobre posibles acciones contra los fiscales del equipo Lava Jato.

“Esto es parte probablemente de las represalias que se están experimentando”, aseveró. “Queremos pensar que esta puede ser una coincidencia (...) con la sentencia del TC que ha favorecido a Keiko Fujimori, pero también se condice con la conferencia de prensa que realizaron donde deslizaron la probabilidad de que se puedan producir una serie de represalias”, agregó Vela Barba.