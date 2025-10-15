Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima que renunció al cargo para postular como precandidato de Renovación Popular a la presidencia de la República, y el congresista José Luna Gálvez, de Podemos Perú, han protagonizado un intercambio de ataques y declaraciones que han llegado a amenazas de acciones legales.

El parlamentario usó sus redes sociales el 13 de octubre, día en que López Aliaga formalizó su renuncia al cargo de alcalde de la Municipalidad de Lima, para acusarlo de haber “robado” el partido Solidaridad Nacional a Luis Castañelda Lossio.

“Aprovechaste que luchaba por su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos, para falsificar su firma, con la complicidad de tu socio Martín Bustamante, delincuente confeso quien recibió el dinero de OAS y Odebrecht. Ese es un hecho y está probado”, aseguró Luna Gálvez, quien también dijo que incluso buscó expulsar a los hijos de Castañeda para luego cambiar su nombre a Renovación Popular.

Lo cierto, @rlopezaliaga1, toda la vida te aprovechaste de los vínculos y contactos de Luis Castañeda Lossio, al que traicionaste. Así conseguiste las concesiones de los hoteles en el Cusco (Monasterio y Palacio Nazarenas), de los trenes (Perú Rail), y de los terrenos para… — José Luna Gálvez (@JOSELUNA_G) October 13, 2025

Finalmente, el legislador aseguró que López Aliaga es un “gran lobista” que se aprovechó de sus vínculos con Castañeda Lossio para obtener concesiones y terrenos. “Toda la vida te aprovechaste de los vínculos y contactos de Luis Castañeda Lossio, al que traicionaste”, indicó.

Rafael López Aliaga responde a José Luna Gálvez

Rafael López Aliaga, en respuesta, declaró en el programa “Milagros Leiva Entrevista” que todo lo que expresó José Luna Gálvez en sus redes sociales deberá probarlo ante un juez.

“Con eso lo voy a meter a la cárcel, te lo aseguro. Es tan rico la cantidad de evidencia que ha soltado, es tan rica que va a tener que demostrar todo”, dijo este lunes 13 de octubre.

Según el exalcalde, el legislador va a tener que prepararse para declarar ante el Poder Judicial sobre todas las acusaciones que hizo contra él.

“Lo que ha dicho es gravísimo. Hay tres tuits ahí que he hablado con mis abogados y me dicen que tendrá que probarlo ante un juez (...) Que se cuide, que esté bien preparado”, insistió.