Cuando, en mayo, explotó la bombita apestosa del aumento del sueldo de Dina; el gabinete se lavó las manos y sentaron al presidente de Servir, Guillermo Valdivieso, a explicar el entuerto en la conferencia del Consejo de Ministros. El pobre hombre, abrumado, tuvo que echarse todo el bulto diciendo que él había propuesto una reforma salarial de altos funcionarios entre los que estaba, como quien no quiere la cosa, la presidenta. ‘Yo no fui, fue Servir’ fue la excusa oficial y el primer ministro Eduardo Arana llegó a decir que el asunto no estaba en la agenda presidencial.