Raúl, el elástico, una crónica de Fernando Vivas sobre el ministro de Economía y las AFP

Ante los pedidos de Dina, es aún más elástico y se convierte en una mezcla de Plastic Man y Mister Fantastic. Dos semanas atrás objetaba un octavo retiro de fondos de las AFP.

El lunes pasado, luego de que la presidenta alentó el retiro, Raúl dijo: “Nuestra opinión técnica como economista no ha variado (…); sin embargo, como gobierno entendemos la realidad de familias que enfrentan necesidades urgentes”.

“En otras latitudes y en otras épocas nacionales, sin duda, semejante discrepancia con la presidenta, provocaría que ruede su cabeza, pero ahora, ¿quién lo reemplazaría sino alguien igual o más elástico?”

La elasticidad de Raúl no es bien recibida por el Consejo Fiscal, que le ha dado varios jalones de oreja documentados aunque no vinculantes. Lo mismo han hecho varios de sus predecesores, como Waldo Mendoza o Luis Miguel Castilla, quien llegó a decir que el MEF se comportó con mayor responsabilidad durante el gobierno de Pedro Castillo que ahora.

Raúl Pérez Reyes cambio de discurso sobre el octavo retiro de las AFP para que coincida con el anuncio de la presidenta Dina Boluarte. (Composición: El Comercio)

Ahora bien, el giro mercantilista de la veleta palaciega; no descalifica per se al MEF ni precipita fatalmente su caída.

Pérez-Reyes pudo ser más sincero y explícito, es decir, explicar las razones por las que se opone al retiro y a la vez las consideraciones políticas por las que acata el cambio. Pero, como es usual en este gabinete, driblea la verdad con floro.

Así votaron las bancadas el octavo retiro de las AFP (Cuadro Martin Hidalgo)

Algo parecido sucedió cuando en el mensaje presidencial de Fiestas Patrias, Dina leyó que el déficit fiscal de 2015 se cerraría en un rango de 2.6% a 2.8% y luego él dijo que se trató de “un error en el discurso” pues no se iba a pasar la meta establecida por ley y por política pública del 2.2%.

Sin embargo, con el manejo elástico que vemos de la caja fiscal, lo más probable es que la cifra que pronunció la presidenta fuese ‘un error de sinceridad’.

Adiós, tecnocracia, adiós

Algo pasó en nuestra historia del Estado, en la que dejamos de ver tecnócratas que defendían su cancha ante políticos se la respetaban); para tener ministros obsecuentes con las veleidades del poder.

No hablo de dos tipos distintos de personajes, sino de los mismos que se han adaptado. Pérez-Reyes (60) fue viceministro del MTC y de Energía y Minas, además de haber tenido otros cargos públicos en la mejor época tecnocrática, que va entre Toledo y PPK; cuando distinguíamos a los ministros ‘técnicos’ de los ‘políticos’ y ambos nos parecían igual de respetables porque se atenían a su condición.

Ahora todos son obligados a ser malos políticos improvisándose como voceros/escuderos de un débil, precario y frívolo poder presidencial. ¡Y afectan su condición técnica en el intento! Raúl es uno de ellos y lo ha hecho con tanta fluidez que ha ascendido de Producción al MTC y de ahí al MEF. Si fuese menos técnico y más mal político, fácil la hace de PCM.

Antes de asumir la cartera del MEF, Raúl Pérez Reyes fue ministro de Transportes y Comunicaciones [Foto: Alessandro Currarino] / ALESSANDRO CURRARINO

Hay un espacio de armonía en el que todos los ministros se sienten contentos, ajenos a las protestas: la promoción del Perú en el exterior. En burbuja Raúl y sus colegas trabajan hombro con hombro: la promoción del Perú en el exterior.

Es una manera de huir del Perú en nombre del Perú. Oh, qué feliz se le veía a don Raúl en el ‘roadshow’ InPeru en Londres y Madrid, con su cartera de proyectos que, todos muy importantes, bonitos y necesarios; no se insertan en la planificación estratégica que las reglas de oro de la tecnocracia y del club de la OCDE mandan.

"La elasticidad de los predecesores de Pérez-Reyes -Álex Contreras, José Arista y José Salardi- tuvo límites que empujaron sus salidas [...] Toda elasticidad tiene un límite"

En cambio, no es feliz don Raúl, no podría serlo, cuando lo vemos acá respondiendo por el desfonde de las AFP o defendiendo exoneraciones tributarias arbitrarias e ‘iniciativas de gasto’ congresales disfrazadas de reformas legislativas.

Vemos al MEF del 2025, al hombre y a la institución, y se confirma la teoría de las ciencias políticas sobre el vaciamiento de la democracia por grupos que, desde el Congreso, horadan la capacidad regulatoria del Congreso en beneficio de sus intereses particulares. Se confirma algo más: la agonía de la tecnocracia.

La elasticidad de los predecesores de Pérez-Reyes -Álex Contreras, José Arista y José Salardi- tuvo límites que empujaron sus salidas. Salardi quiso mocharse varios programas antitécnicos y, ¡zas!, fue reemplazado por su colega don Raúl ¿Cuántas veces le habrá dicho el último MEF a la presidenta que ‘nooo’, cuántas veces habrá choteado a colegas que hacían pedidos impertinentes invocándola, cuántas veces ha pensado o intentado amenazarla con el escándalo de su renuncia? Toda elasticidad tiene un límite.

