Fernando Vivas
Fernando Vivas

Raúl, el elástico, una crónica de Fernando Vivas sobre el ministro de Economía y las AFP
Nuestro MEF, Raúl Pérez-Reyes, es elástico a la oferta y a la demanda ministerial, a las exoneraciones tributarias y a la creación de las ‘ZEEP’ (zonas económicas especiales privadas), a las ampliaciones presupuestales y al cabildeo de congresistas con alcaldes.

