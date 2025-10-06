Raúl Noblecilla, abogado de la exjefa del Gabinete Ministerial Betssy Chávez en el juicio que afronta por el golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), presentó su renuncia a su militancia en el partido político Podemos Perú.

A través de una carta, indicó que dicha agrupación, así como parte de su dirigencia, militancia y, sobre todo la bancada congresal “no ha tenido la respuesta” que personalmente esperaba en “horas decisivas”.

Insistió en que el país “exige asumir con firmeza las reivindicaciones sociales históricamente postergadas” y “avanzar decididamente” hacia una nueva Constitución nacida del consenso popular, es decir, mediante una Asamblea Constituyente.

“A ello se suma una actitud de reserva y escasa fraternidad política frente a la situación del presidente Pedro Castillo y de Betssy Chávez, precisamente cuando lo que se requiere es unidad, claridad y compromiso frente a la persecución política que ambos enfrentan”, expresó.

“Esta postura distante y muchas veces contraria, como se ha evidenciado en las votaciones de congresistas, en la posición de la bancada y del propio partido, me resulta incompatible, más aún cuando ambos referentes están incondicionalmente ligados al pueblo, a sus luchas y a sus próximas conquistas”, agregó.

💥 Renuncio a PODEMOS PERU, reafirmando mis principios y convicciones políticas .

Sigo en el lugar de siempre junto al pueblo,defendiendo sus grandes causas y la necesidad de una transformación profunda y democrática.



— Raúl Noblecilla Olaechea (@raul_olaechea) October 6, 2025

El pasado 1 de octubre el Congreso aprobó una nueva acusación constitucional contra Betssy Chávez, esta vez por los presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias agravado.

En aquella ocasión, Raúl Noblecilla ejerció la defensa de la exprimera ministra, acusada por la Fiscalía de la Nación de presuntamente haber favorecido con diversos puestos de trabajo en el Estado (Sunafil, Essalud y Senati) a familiares de Abel Sotelo.

Durante la sesión, el abogado de Chávez, Raúl Noblecilla, rechazó la acusación con un discurso político y de victimización de su defendida y del expresidente golpista Pedro Castillo.