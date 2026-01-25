Red de negocios: Zhihua Yang, el amigo del presidente Jerí, era el facilitador de los chinos en el Perú

Desde hace más de 20 años, el amigo del presidente José Jerí, conocido como “Tío Johnny”, ha sido fundador, socio, administrador y apoderado junto con otros ciudadanos chinos de un conglomerado de empresas dedicadas a diversos rubros y varias de estas convertidas en proveedores del Estado.

Las más de 16 empresas, un par de asociaciones civiles y organizaciones no lucrativas, Yang las ha ido construyendo conforme ampliaba sus relaciones con políticos.

—Primero el chifa—

Si bien empezó con la línea de comida y restaurantes a través de las empresas JiaHe S.A.C. y Yofu S.A.C., Yang pasó a crear empresas dedicadas al retail, y hasta la explotación minera.

A través de American Sam S.A.C., una de sus primeras empresas, Yang ha tenido una procesadora de minerales localizada en San Andres, Pisco. Su empresa estuvo inscrita en el Registro de Formalización Minera (Reinfo) desde el 2020. Actualmente su Reinfo está suspendido.

Registro de Formalización MInera suspendido

Desde el 2019, Yang pasó a convertirse en una suerte de coordinador y facilitador logístico para las empresas chinas que ingresaron al Perú para participar en las grandes licitaciones públicas y que luego serían implicados en casos por corrupción.

En setiembre del 2020, Yang acompañó a los ciudadanos chinos Ye X Weii X Shengguo y Dinzge Li, representantes del Consorcio Puente Aucallaga, a Provías Descentralizado (PVD) para “coordinar” detalles de la construcción del puente Salvador en Aucayacu, Tingo María. La reunión fue con Alcides Villafuerte Vizcarra, funcionario de PVD quien luego sería investigado por el caso ‘Los Intocables de la Corrupción’, y que como colaborador eficaz, devolvería medio millón de soles en coimas.

Encuentro de chinos liderados por Zhihua Yang con gerente de Obras de PVD, Villafuerte Vizcarra

El consorcio Puente Aucallaga estaba integrado por la empresa China Harbourg Engineering Company y por A&B Ingeniería Integral de Alexander Aguilar Quispe, hermano mayor del Roberto Aguilar Quispe, representante de Ingeniería Integración de Proyectos S.A.C., que ganaría licitaciones por más de S/ 500 millones con otras empresas chinas, muchas de estas cuestionadas.

El 2021, Yang aparece nuevamente vinculado a una obra en Áncash ejecutada por empresas chinas. El consorcio Carretera Molinopampa estuvo conformado por China Railway No. 10 Engineering Group y el Grupo Constructor y Consultores asociados (GC y CA), otra empresa cuestionada de la familia de Aguilar Quispe, el cual gana un contrato con Provías Nacional para el mejoramiento de una vía por casi S/ 200 millones. Yang aparecería como el “coordinador” de la obra.

Zhihua Yang aparece como coordinador de la millonaria obra

Meses después, la empresaria Sheily Segura Esteban, declaró ante la Comisión investigadora de las empresas chinas, que China Railway N. 10 Engineering Group y su socia GCy CA “subcontrataban a empresas peruanas de menor envergadura para que se encarguen de la obra”, y luego no se hacían responsables de los pagos a proveedores.

—El soporte logístico—

El 2021, la empresa de Yang, Construcciones Capon S.A.C. fue contratada para transportar material rocoso para la construcción del mega puerto de Chancay ejecutado por una gigante china estatal Cosco Shipping Ports Limited . El “Tío Jhonny” fue denunciado por minería ilegal luego que se descubriera que se extraía sin autorización piedras de un derecho minero en Huaral. Hasta el año pasado, el proceso contra Yang seguía ventilándose en una fiscalía superior de Huaral.

Mientras que, en 2023, su empresa Hidroeléctrica América S.A.C. obtuvo la concesión del proyecto “Central Hidroeléctrica Pachachaca 2” en Apurímac. El proyecto,valorizado en más de USD 224 millones, está paralizado debido a los cuestionamientos realizados por las autoridades.

El Comerció contactó al empresario Zhihua Yang a través de su defensa, pero la abogada Raquel Nuñuvero señaló que no darían ninguna entrevista.