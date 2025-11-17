Diversos gremios empresariales advirtieron que la posible ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) por parte del Congreso de la República fomentaría la ilegalidad y pondría en riesgo la industria y exportaciones peruanas.
“Exhortamos al Congreso de la República a no aprobar la propuesta de ampliación del REINFO y, en su lugar, promover una minería artesanal y de pequeña escala formal y sostenible, con estándares adecuados en material ambiental, laboral y de seguridad de sus trabajadores”, señalan.
A través de un pronunciamiento, recordaron que la Comisión de Energía y Minas del Parlamento viene debatiendo un dictamen que ampliaría por dos años la vigencia del Reinfo y reincorporaría a miles de mineros informales excluidos del padrón.
“Esta medida representa un grave retroceso en la lucha contra la minería ilegal, hoy convertida en la principal economía ilícita del país, y contraviene los compromisos internacionales asumidos por el Perú en el marco de la Política Andina de Lucha contra la Minería Ilegal promovida por la Comunidad Andina (CAN)”, señalaron.
Mencionaron que la Secretaría General de la CAN concluyó que el Estado peruano ha favorecido la expansión de la minería ilegal mediante sucesivas prórrogas del Reinfo, “vulnerando la normativa comunitaria y violando la institucionalidad ambiental”.
“La Secretaría General advierte que mantener ese esquema de impunidad impide implementar mecanismos de trazabilidad y control ambiental”, indicaron.
Asimismo, advirtieron que el incumplimiento de los compromisos asumidos por el Perú en la CAN puede ameritar una serie sanciones, entre ellas la restricción comercial con los países de este bloque, lo que afectará “gravemente” la canasta exportadora de la industria y mypes nacionales.
Refirieron que una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) “critica el rotundo fracaso del Reinfo” y disponía que los poderes del Estado se abstengan de aprobar normas que consagren la excepción de responsabilidad penal, administrativa y civil por delitos ambientales, de los cuales gozan los mineros informales del Reinfo.
“Por todo ello, exhortamos al Congreso de la República a no aprobar la propuesta de ampliación del Reinfo y, en su lugar, promover una minería artesanal y de pequeña escala y sostenible, con estándares adecuados en materia ambiental, laboral y de seguridad de sus trabajadores”, subrayaron.
“Asimismo, invocamos al Poder Ejecutivo a involucrarse activamente en este proceso, articulando esfuerzos interinstitucionales para fortalecer la gobernanza ambiental y erradicar las economías ilegales, como sucede en la minería, pesca forestal y otros”, sentenciaron.
