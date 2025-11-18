Los mineros ilegales e informales encontraron en congresistas de distintas bancadas a sus principales aliados. Peor aún, varios de ellos integran la Comisión de Energía y Minas del Parlamento, clave al momento de definir el futuro del cuestionado y peligroso Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

Es más, la actual presidencia de este grupo de trabajo está en manos de un abierto defensor de dicho sector y del Reinfo: Víctor Cutipa Ccama (Juntos por el Perú-Voces del Pueblo- Bloque Magisterial).

La Comisión de Energía y Minas tiene en total 23 miembros titulares de distintas bancadas.

Víctor Cutipa

Tal como alertó El Comercio, Cutipa fue elegido para ese cargo a pesar de un abierto conflicto de intereses. Fue autor de dos proyectos de ley que permitieron justamente la prórroga del Reinfo. Y de al menos ocho iniciativas legislativas del sector minero.





Guido Bellido

Entre los aliados de los mineros informales e ilegales se encuentra Guido Bellido, ex primer ministro de Pedro Castillo, que ingresó al Parlamento de la mano de Perú Libre y ahora está en Podemos Perú, de José Luna.

Bellido además afronta el proceso judicial, junto al ahora condenado Guillermo Bermejo por la presunta comisión del delito de obstrucción a una investigación por terrorismo. El juicio oral iniciará pronto y Ministerio Público pide siete años y medio de prisión.

Roberto Sánchez

Otro de los que defienden a este sector, pese a que el Reinfo es aprovechado por la minería ilegal, es Roberto Sánchez, elegido legislador por Perú Libre, ex ministro de Pedro Castillo y ahora integrante de Juntos por el Perú-Voces del Pueblo- Bloque Magisterial.

Congresista Roberto Sánchez estuvo junto a los mineros informales que se habían posicionado frente al Congreso, y que exigían la ampliación del Reinfo (Foto: Canal N)

Pasión Dávila

Además, el legislador Pasión Dávila, quien ganó su curul por el partido del lápiz, es abierto defensor del expresidente golpista recluido en el penal de Barbadillo y ahora forma parte de la Bancada Socialista.

En el 2022, el pleno del Congreso lo suspendió 120 días legislatura por golpear su colega Juan Burgos en el hemiciclo.

Paul Gutiérrez

Otro de los principales defensores del Reinfo es el congresista Paul Gutiérrez Ticona, quien presidió la comisión en el anterior periodo e impulsó la prórroga del registro. El parlamentario -ahora en Somos Perú- también llegó al Congreso de la mano de Perú Libre.

En el 2023, Gutiérrez -en aquel momento en la bancada del Bloque Magisterial- se vio envuelto en un escándalo: admitió que quiso quitarle la pensión de alimentos a su hija porque no le gustaba el nombre que le había puesto su madre. Un gran detalle, había presentado un proyecto para modificar las causales de exoneración del pago de dicha obligación.

En mayo del 2024, El Comercio reveló que el también docente de profesión -sin ningún filtro- copió y pegó en un proyecto de ley de su autoría contenido generado por inteligencia artificial y tras ello se le conoce como el ‘congresista ChatGPT’.

Segundo Quiroz

Segundo Quiroz -quien también fue presidente de la Comisión de Energía y Minas- ingresó al Congreso por Perú Libre, luego pasó al Bloque Magisterial y ahora forma parte de la bancada de Alianza para el Progreso, partido que lidera César Acuña.

En noviembre del 2024, El Comercio reveló que recibió más de 70 visitas de mineros informales inscritos en el Reinfo. Del total, al menos 35 tenían el registro suspendido.

Máximo Franco, presidente de la Confemin (Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal) era el más asiduo visitante de Quiroz.

Además, en aquel momento -como ahora- el parlamentario ha sido uno de los principales promotores de que se efectúe una tercera extensión del registro.

Jorge Coayla

Jorge Coayla es otro de los congresistas que promueve la ampliación del Reinfo. Integró Perú Libre y ahora es miembro de la bancada Juntos por el Perú - Voces del Pueblo.

En julio, firmó uno de los proyectos que pretende ampliar el Reinfo, impulsado por su colega Roberto Sánchez.

Darwin Espinoza

Darwin Espinoza es también autor de uno de los proyectos para ampliar el Reinfo, que beneficia a la minería ilegal.

Involucrado en los casos “Los Niños” y “mochasueldos”, ingresó al Congreso por Acción Popular y ahora forma parte de Podemos.

Afronta una denuncia constitucional del Ministerio Público por los presuntos delitos de concusión y peculado.

Otros miembros de la Comisión de Energía y Minas:

Además de Víctor Cutipa, integran la mesa directiva de la Comisión de Energía y Minas: Diana Gonzales (Avanza País) y Arturo Alegría (Fuerza Popular)

También integran el grupo de trabajo: