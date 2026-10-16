El Comité Ejecutivo Nacional del partido político Renovación Popular declaró en reorganización su estructura partidaria interna a nivel nacional tras las recientes Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026). La organización política anunció esta decisión mediante un comunicado oficial difundido por sus redes sociales.

“El Comité Ejecutivo Nacional del partido político Renovación Popular (...) habiendo concluido el proceso electoral de las ERM 2026, ha decidido declarar en reorganización la estructura partidaria a nivel nacional”, indicaron en su comunicado difundido este viernes pero con fecha de redacción jueves 15 de octubre.

🚨#𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎| El Partido Político Renovación Popular informa a la opinión pública lo siguiente: https://t.co/gGX9AzNn0V — Renovación Popular (@Renovacion_Peru) October 16, 2026

La dirigencia nacional anuló la validez de todas las credenciales partidarias otorgadas a sus militantes en los ámbitos regional, provincial y distrital. Esta disposición institucional retiró las facultades de representación desde la fecha de emisión del comunicado, que data del 15 de octubre.

El pronunciamiento partidario llevó la firma de los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de Renovación Popular.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) fijó el 28 de octubre como plazo máximo para culminar el trámite de actas observadas en las sedes electorales. El titular del máximo tribunal electoral proyectó la proclamación oficial de las nuevas autoridades para la primera quincena de noviembre.

Actas por tramitar para Municipalidad de Lima

Los diez Jurados Electorales Especiales de Lima tramitan más de mil actas observadas de la elección para la Municipalidad de Lima. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) registró inicialmente 1,866 actas derivadas a estos órganos de justicia sobre un universo de 26,351 mesas instaladas el 4 de octubre.

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Los jueces electorales resolvieron hasta este 13 de octubre 828 expedientes, cifra que representa el 44% de las actas cuestionadas en la capital. Por su parte, los entes electorales dispusieron el recuento presencial de votos para 116 actas en audiencias públicas antes del cómputo oficial definitivo.