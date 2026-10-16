Rafael López Aliaga encabeza la lista de regidores para las elecciones a la Municipalidad de Lima de la cual todavía no hay ganador oficial. Foto: Cesar Bueno@photo.gec
Rafael López Aliaga encabeza la lista de regidores para las elecciones a la Municipalidad de Lima de la cual todavía no hay ganador oficial. Foto: Cesar Bueno@photo.gec
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Por Redacción EC

El Comité Ejecutivo Nacional del partido político Renovación Popular declaró en reorganización su estructura partidaria interna a nivel nacional tras las recientes Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026). La organización política anunció esta decisión mediante un comunicado oficial difundido por sus redes sociales.

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