El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, afirmó este martes que no votará en blanco ni viciará su voto en la segunda vuelta electoral y marcó distancia de sectores de izquierda al asegurar que nunca ha respaldado propuestas vinculadas al comunismo.

“Nunca he votado ni en blanco ni viciado. Voy a seguir en esa línea. Y jamás he votado por el comunismo”, declaró durante una conferencia de prensa realizada tras la condecoración del escritor y politólogo argentino Agustín Laje.

En otro momento, Reggiardo se refirió al reciente informe de la Contraloría General de la República que detectó presuntas responsabilidades penales y administrativas en funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) por las irregularidades en el transporte de material electoral.

“El informe de la Contraloría es contundente, hay una afectación clara y demostrada. No lo digo yo, lo dicen las propias autoridades que están haciendo el trabajo de investigar”, sostuvo.

El teniente alcalde indicó que la comuna limeña continuará defendiendo las acciones legales presentadas ante el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial para cuestionar lo ocurrido durante la jornada electoral del 12 de abril.

“Esperamos que el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial emitan opinión respecto a estos recursos que no pueden esperar pasado el 7 de junio”, manifestó.

Las declaraciones se producen luego de que el líder de Renovación Popular y alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, el voto viciado de cara a la segunda vuelta y llamara a tomar posición frente al escenario electoral.