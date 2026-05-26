Resumen

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Renzo Reggiardo señaló que el último informe de la Contraloría sobre la responsabilidad de funcionarios de la ONPE es contundente. (Foto: Municipalidad de Lima)
Renzo Reggiardo señaló que el último informe de la Contraloría sobre la responsabilidad de funcionarios de la ONPE es contundente. (Foto: Municipalidad de Lima)
Por Redacción EC

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, afirmó este martes que no votará en blanco ni viciará su voto en la segunda vuelta electoral y marcó distancia de sectores de izquierda al asegurar que nunca ha respaldado propuestas vinculadas al comunismo.

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