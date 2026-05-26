Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, afirmó este martes que no votará en blanco ni viciará su voto en la segunda vuelta electoral y marcó distancia de sectores de izquierda al asegurar que nunca ha respaldado propuestas vinculadas al comunismo.
TE PUEDE INTERESAR
- La fiscalía solicitó 5 años y 4 meses de cárcel para el candidato presidencial que arrastra este proceso desde el 2020. Nuevo juez analizará la acusación.
- Fuerza Popular informa que Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, se suma como asesora legal
- Elecciones 2026: JNE afirma que articula con la ONPE para garantizar que en la segunda vuelta “no haya ninguna contingencia”
- Comerciantes de Chiclayo expresaron su rechazo a Sánchez, una crónica sobre su paso por el norte por la “ruta castillista”
Seguir temas