Renzo y su clan, una crónica de Fernando Vivas sobre Reggiardo, el nuevo flamante de Lima

Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
Renzo y su clan, una crónica de Fernando Vivas sobre Reggiardo, el nuevo flamante de LimaResumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Fue una gran puesta en escena pro familia. Un escenario magnífico, el Teatro Municipal con su combo neoclásico y renacentista; la mesa de alto nivel presidida por José Jerí; y el reflector puesto sobre el recién ungido alcalde Renzo Reggiardo rodeado de su clan: esposa, dos hijas e hijo. En el palco adyacente, estaba su madre acompañada de Rafael López Aliaga. Rafael no podría hacer una demostración semejante pues, en su libérrima opción de conservador, practica el celibato.