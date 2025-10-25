Fernando Vivas
Fernando Vivas

Renzo y su clan, una crónica de Fernando Vivas sobre Reggiardo, el nuevo flamante de Lima
Fue una gran puesta en escena pro familia. Un escenario magnífico, el Teatro Municipal con su combo neoclásico y renacentista; la mesa de alto nivel presidida por José Jerí; y el reflector puesto sobre el recién ungido alcalde Renzo Reggiardo rodeado de su clan: esposa, dos hijas e hijo. En el palco adyacente, estaba su madre acompañada de Rafael López Aliaga. Rafael no podría hacer una demostración semejante pues, en su libérrima opción de conservador, practica el celibato.

