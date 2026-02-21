Reunión en Barbadillo: José María Balcázar visitó a Pedro Castillo a inicios de febrero

Escuchar
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Quince días antes de colocarse la banda presidencial, José María Balcázar Zelada visitó las instalaciones del penal Barbadillo, en Ate, para reunirse con el exmandatario Pedro Castillo. Fueron casi dos horas de conversación entre el entonces legislador de Perú Libre, las cuales excedieron el reglamento del horario de visita en el penal presidencial.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

InvestigaciónExamen en profundidad de un hecho noticioso que requiere investigación y recursos extensivos.

