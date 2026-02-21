Reunión en Barbadillo: José María Balcázar visitó a Pedro Castillo a inicios de febrero

Pedro Castillo permanece recluido en el penal de Barbadillo

Según el cuaderno de visitas, al que accedió la Unidad de Investigación de El Comercio, el ahora presidente llegó a Barbadillo, el pasado martes 3 de febrero, registrando su asistencia como una labor de “fiscalización”.

El registró marcó su entrada minutos antes de las 5:00 p.m., y su salida a las 6:51 p.m., pese a que el horario de atención culminó a las 4:00 pm. Además, la cita ocurrió en un día no autorizado por el INPE pues, según el cronograma oficial, Pedro Castillo puede recibir visitas los sábados. A excepción del horario de visita de sus abogados defensores.

Este trato preferencial, amparado en su poder como parlamentario en aquel momento, cobra hoy un nuevo matiz, debido a que la defensa legal de Pedro Castillo acaba de presentar su solicitud de indulto presidencial, apenas un día después de la asunción de Balcázar.

—Reuniones y proyectos—

La cercanía de Balcázar con Pedro Castillo no se limita a la reunión de febrero, en Barbadillo. Los registros oficiales del Congreso, revisados por este Diario, también revelan que el pasado 19 de diciembre de 2025, Irma Castillo Terrones, hermana del exmandatario condenado por el golpe de Estado de 2022, acudió al despacho congresal de Balcázar.

Ese mismo 19 de diciembre, Balcázar recibió a Dermalí Cubas, personero legal del partido impulsado por Castillo, Todos con el Pueblo, que no logró su inscripción a tiempo para participar en la actual campaña. Pese a ello, Irma Castillo postula como diputada por Lima con el partido Juntos por el Perú.

En junio de 2023, cuando Balcázar firmó un proyecto de ley de autoría de Guido Bellido donde se propone la amnistía a los que participaron en el mensaje golpista del 2022, incluyendo un acápite que determinaba la “excarcelación inmediata” de Castillo.

Fue precisamente Bellido el primer en lanzar el nombre de Balcázar para suceder a Jerí. Además, la visita de la hermana de Castillo se produjo días después de que JPP presentara otras dos iniciativas de ley de amnistía, en la misma línea de la de Bellido.

Para el congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular), se está cometiendo un abuso con las visitas en Barbadillo. “El señor Balcázar tendría que haber hecho público los resultados o haber elaborado un informe de esa fiscalización. Cuando hay este tipo de cosas no elevan ningún informe. Se está haciendo un uso y abuso de una prerrogativa constitucional que tiene un congresista para, simplemente, tener un trato privilegiado”.

Ante un posible indulto presidencial, el parlamentario lanzó una advertencia: “Si mañana uno se entera que el señor Balcázar viene tramitando un indulto para Castillo, que no quepa duda que vamos a presentar una moción de censura en su contra”.

Unidad de Investigación