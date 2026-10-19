El líder del partido Obras, Ricardo Belmont, afirmó que el apoyo de su bancada al Poder Ejecutivo en la delegación de facultades en el Senado busca demostrar que no es “obstruccionista”, sino una organización política con “valores, filosofía y principios”.

En entrevista con RPP, consideró que su partido decidió apoyar al Gobierno en las facultades legislativas porque -desde su punto de vista- era importante “destrabar” el tema.

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“Yo creo que este es un buen paso para demostrar que Obras no es un partido obstruccionista ni uno cerrado en sus ideas, sino un partido cívico que tiene valores, filosofía y principios en los cuales nunca nos hemos movido durante años”, expresó.

Belmont Casinelli negó haber tenido algún acuerdo con Fuerza Popular y recordó que meses atrás conversó con el jefe del Gabinete Ministerial, Luis Galarreta, y el actual diputado José Chlimper.

También mencionó que si bien respeta la postura de las demás bancadas que integran la coalición de oposición -Juntos por el Perú, Ahora Nación y Buen Gobierno-, remarcó que el Senado es “para debatir”.

“Yo creo que nuestra posición es la patria primero, siempre lo dijimos. Tenemos una coalición muy fuerte y esa se mantiene, pero pensamos distinto en algunas cosas”, manifestó.

“Ellos (Juntos por el Perú, Ahora Nación y Obras) han pensado en no ir. Los respeto, pero nosotros decidimos ir porque para eso está la Cámara de Senadores, para debatir”, sentenció.

Como se recuerda, con el voto de siete senadores de Fuerza Popular, Renovación Popular y Obras, la Comisión de Constitución, aprobó, por unanimidad, incorporar siete medidas al dictamen que otorga facultades especiales al Gobierno para legislar sobre Fenómeno El Niño y seguridad ciudadana.

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Previamente, también por unanimidad, los senadores aprobaron el texto de la Cámara de Diputados que delega facultades al gobierno en 20 puntos y durante 90 días.