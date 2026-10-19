Ricardo Belmont se refirió al apoyo de su partido, Obras, a la delegación de facultades en el Senado. (Foto: Archivo GEC)
Ricardo Belmont se refirió al apoyo de su partido, Obras, a la delegación de facultades en el Senado. (Foto: Archivo GEC)
Por Redacción EC

El líder del partido Obras, Ricardo Belmont, afirmó que el apoyo de su bancada al Poder Ejecutivo en la delegación de facultades en el Senado busca demostrar que no es “obstruccionista”, sino una organización política con “valores, filosofía y principios”.

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