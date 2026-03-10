Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Ricardo Márquez, expresidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), fue entrevistado en el podcast “Siempre a las 8” de Milagros Leiva. (Foto: Captura YouTube)
Por Redacción EC

En el podcast “Siempre a las 8” de Milagros Leiva, de El Comercio, Ricardo Márquez, expresidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), afirmó que le propusieron ser primer ministro en el gobierno del mandatario José María Balcázar, luego de decidirse que Hernando de Soto no asumiría el cargo.

