En el podcast “Siempre a las 8” de Milagros Leiva, de El Comercio, Ricardo Márquez, expresidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), afirmó que le propusieron ser primer ministro en el gobierno del mandatario José María Balcázar, luego de decidirse que Hernando de Soto no asumiría el cargo.

Indicó que recibió la llamada del ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, con quien había conversado días previos junto al censurado José Jerí.

“Sí (me llamaron). (No acepté) porque me llama después que había decidido que De Soto no iba. Básicamente me llama el ministro de Transportes con el cual yo me conocía. Los últimos viernes conversaba con el presidente Jerí y allí estaba el ministro de Transportes”, expresó.

Explicó que el contexto de las reuniones con Prieto Barrera y Jerí Oré fue la carretera Lima-Huancayo, el cual consideró que era un problema “grave” luego de anunciarse la culminación de los programas gobierno a gobierno.

Márquez detalló que luego de decidirse que De Soto no sería primer ministro, el titular del MTC lo llamó avisándole que Balcázar Zelada quería conversar con él para proponerle asumir el cargo.

No obstante, señaló que dada la hora en que se produjo la llamada -2:00 p.m. y el Gabinete Ministerial debía juramentar cuatro horas después, estimó que lo más conveniente era que Balcázar ratificara a todos los ministros para así evitar “crear menos problemas”.

“Allí estaba el ministro con el cual nos conocimos y hablamos, y cuando sucede lo que todos sabemos, él es el que me llama y me dice: ‘el presidente quiere hablar contigo’. Le digo: ‘mira, espérate un ratito’, porque eran las 2 de la tarde y tenían que juramentar a las 6. Le decía: ‘mira lo mejor que pueden hacer honestamente es ratificar a todo el mundo y de esa manera se van a crear menos problemas’”, subrayó.

Cabe recordar que el economista Hernando de Soto había sido anunciado como primer ministro el domingo. Sin embargo, de manera sorpresiva, Denisse Miralles, titular de Economía y Finanzas de la administración anterior, fue designada en su lugar.

José María Balcázar ratificó a otros seis ministros del período de Jerí. Estos son Hugo de Zela (Relaciones Exteriores), Luis Quiroz Áviles (Salud), Óscar Fernández (Trabajo y Promoción del Empleo), César Quispe (Producción), Aldo Prieto (Transportes y Comunicaciones) y Wilder Sifuentes (Vivienda, Construcción y Saneamiento).

Balcázar también designó como ministros a otros cuatro altos funcionarios del gobierno de Somos Perú: Nelly Paredes, viceministra de Gestión Ambiental, como ministra del Ambiente; a Felipe Meza, exsecretario general del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, como titular del Midagri; y Luis Enrique Jiménez, exviceministro de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, como ministro de Justicia; y a Arturo López González, exviceministro de Economía, como nuevo titular del MEF.