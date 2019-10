El exsecretario personal de Alan García, Ricardo Pinedo, aseguró que el expresidente se suicidió en abril pasado para no ir detenido por “la pillería” de Luis Nava Guibert y José Antonio Nava Mendiola.

Desde el local del Partido Aprista, ubicado en la avenida Alfonso Ugarte, Pinedo acusó al exsecretario de Presidencia durante el segundo gobierno de Alan García y a su hijo Nava Mendiola por la decisión del exjefe de Estado.

“Yo no tengo que responder a un colaborador eficaz porque por hacer la pillería él y su padre, nuestro compañero Alan García se tuvo que suicidar para no ir detenido, por la ratería de ellos”, afirmó Pinedo.

Luis Nava Guibert declaró ante el fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial Lava Jato, que Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en el Perú, le hizo varias entregas de dinero a Alan García en loncheras.

Nava contó que entre abril y mayo de 2006, Barata se reunió con García Pérez “entre cinco a seis veces en el local de campaña del Partido Aprista” de la avenida Paseo de la República, en Miraflores.

Pinedo agregó que José Antonio Nava intentó comunicarse con él a través de llamadas telefónicas que no respondió. Contó que esto fue recriminado por el integrante del Parlamento disuelto Elías Rodríguez.

“¿Cómo iba a responder yo esa llamada? Y la tengo de testigo a la compañera Zoila Bocángel, pero ¿ustedes saben quién me llamó inmediatamente a incriminarme por qué no le respondí la llamada? Elías Rodríguez. Me llamó y me dijo: ‘no le has respondido la llamada, se va a molestar José Antonio Nava’”, indicó.

Pinedo dio esas declaraciones en medio de las elecciones internas del Partido Aprista, en la cual más de 500 delegados de diversas regiones eligen al nuevo presidente, secretario nacional y demás dirigentes del partido.

Una de las listas está encabezada por Carlos Roca y la otra por César Trelles.

La lista del primero lleva a Franklin Reyna como secretario general institucional, a Jorge Villasante como secretario general político y a Ricardo Pinedo como presidente de la Comisión Nacional Política.

La liderada por Trelles está integrada por el excongresista Elías Rodríguez como secretario general institucional, el dirigente sindical Benigno Chirinos como secretario general político y el exparlamentario Mauricio Mulder como presidente de la Comisión Nacional Política.