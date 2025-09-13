El juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho, que tiene a su cargo el caso “Waykis en la sombra” que involucra a Nicanor Boluarte, no logró apartar de su caso ante el Tribunal Constitucional al magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse.

El hermano de Dina Boluarte pidió al TC a través de un proceso constitucional que Concepción Carhuancho sea apartado del proceso porque supuestamente habría adelantado opinión por incluir una foto suya en una diapositiva donde se habló de investigaciones contra organizaciones criminales.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

LEE TAMBIÉN: Fernando Rospigliosi pide a la JNJ destituir a juez Richard Concepción Carhuancho por no aplicar ley que restringe lesa humanidad

El juez pidió que Gutiérrez Ticse se abstenga por la “causal de decoro” ya que, según advirtió, este miembro del TC había adelantado también opinión.

Según el juez de investigación preparatoria, esto ocurrió en una sesión del pleno del TC el 27 de agosto, cuando Gustavo Gutiérrez comentó que Richard Concepción habría cometido un “error” al usar la diapositiva de un caso todavía en curso y no sentenciado, algo que luego reiteró en una entrevista a un portal de noticias por internet.

Este pedido fue finalmente rechazado tal y como informó el propio Tribunal Constitucional a Nicanor Boluarte.

En un documento enviado el 10 de setiembre con la firma de la presidenta del TC, Luz Pacheco, se informa al hermano de Dina Boluarte que Gustavo Gutiérrez evaluó que “no existen razones justificadas para su abstención”.

Por esto, informan que el miembro del TC rechazó la solicitud de Richard Concepción Carhuancho y continuará siendo parte del pleno que evalúa la causa.