Congresistas, exparlamentarios y políticos de distintos sectores suscribieron un pronunciamiento público de rechazo a la designación de Richard Rojas, operador de Vladimir Cerrón e investigado por la fiscalía, como embajador peruano en Venezuela. Esta designación, se advirtió en el comunicado, significa el reconocimiento diplomático “al dictador Nicolás Maduro”.

La declaración, en protesta por el restablecimiento de relaciones diplomáticas con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, está suscrita por el congresista Ernesto Bustamante (Fuerza Popular), quien preside la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento; la legisladora Gladys Echaiz (APP); la exvicepresidenta Mercedes Aráoz; los exministros Rosario Fernández, Marisol Pérez Tello y Carlos Bruce, entre otros.

Pronunciamiento contra el nombramiento de Richard Rojas





Declaración en protesta por el restablecimiento de relaciones diplomáticas con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. pic.twitter.com/7VslHjeZk6 — Ernesto Bustamante (@ErnesBustamante) October 18, 2021





“Ese reconocimiento constituye una decisión unilateral adoptada al margen del Grupo de Lima, que en reunión del 5 de enero del presente año denunció fraude en las elecciones de Venezuela y declaró que no existía autoridad legítima en ese país. En esa reunión participaron representantes de Chile, Brasil, Colombia, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Haití, Ecuador, Paraguay y Perú, siendo respaldado por otros países del hemisferio, entre ellos, Estados Unidos y Canadá, así como la mayoría de naciones europeas”, se lee en el comunicado suscrito por 81 personas.

VIDEO RECOMENDADO

La presidenta del Congreso conversó con El Comercio antes de su primera reunión con Mirtha Vásquez.





Otro punto que menciona el comunicado es que la Ley del Servicio Diplomático establece que el jefe de Estado está facultado para designar hasta un 20% de embajadores no diplomáticos, pero cumpliendo una serie de requisitos.

“La primera disposición complementaria de la norma precisa que quienes ocupen este cargo debe cumplir varios requisitos, entre ellos capacidad y versación notorias y prestar o haber prestado servicios destacados a la nación”, indica el documento.

En ese sentido, los firmantes condenan intensión del presidente Pedro Castillo y del canciller Óscar Maúrtua para “desactivar de facto el Grupo de Lima, que convocó a más de sesenta naciones del mundo en defensa de la democracia, la libertad y los derechos humanos en Venezuela”.

El viernes 15 de octubre, la Cancillería informó que el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela otorgó el beneplácito para Richard Fredy Rojas García como nuevo embajador del Perú.

Ante los cuestionamientos por su designación al estar envuelto en el caso Los Dinámicos del Centro, Rojas afirmó que se quedará en Perú si el Ministerio Público lo solicita.

“Si la Fiscalía recomienda mi permanencia en el Perú, yo encantado hago la cancelación de dicha designación. No me aferro a ningún cargo, pero hasta el día de hoy no he sido notificado (de ningún tipo de impedimento para salir del país”, dijo a RPP.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

A una semana de haber asumido como ministro del Interior, Luis Barranzuela ha tenido que responder por diferentes cuestionamientos vinculados a su pasado en la policía nacional y como abogado defensor del partido de gobierno y Vladimir Cerrón. En su primera entrevista como Presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez tuvo que responder por los cuestionamientos a Luis Barranzuela, y dijo que evaluará el desempeño de los ministros. Indicó que su compromiso “es hacer el monitoreo correspondiente sobre su desempeño.

TE PUEDE INTERESAR